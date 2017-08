Bundesliganoten im neuen SPIX Die Top-Elf des 1. Spieltags

Neue Saison, neue Spielernoten

Neun Torhüter schafften es am ersten Bundesligaspieltag, ohne Gegentor zu bleiben. Das ist insofern wichtig, weil das klassische Torwartspiel im neuen SPIX höher bewertet wird und ein Zu-null-Spiel für Torhüter besonders wichtig ist. Wer wie Hannovers Philipp Tschauner dann auch noch viele Torchancen des Gegners vereitelt, wird besonders gut bewertet. Beim 1:0-Sieg der 96er in Mainz zeigte Tschauner, der sich mannschaftsintern etwas überraschend gegen Zugang Michael Esser durchsetzen konnte, sechs wichtige Paraden und wusste auch im Spielaufbau zu gefallen. Schlechtester Torhüter des Spieltags war Wolfsburgs Koen Casteels, der gegen Dortmund drei Gegentore kassierte und ansonsten nur zweimal eingriff.

Wie hat mein Lieblingsspieler abgeschnitten? Klicken Sie sich durch das Ranking.

Es war einer der Aufreger des Bundesligastarts: Schalkes entmachteter Kapitän Benedikt Höwedes saß gegen RB Leipzig nur auf der Ersatzbank. Nutznießer war U21-Europameister Thilo Kehrer, der schon in der vergangenen Saison auf viel Einsatzzeit gekommen war. Und der Youngster stellte mit einer nahezu perfekten Leistung unter Beweis, warum Schalkes Trainer Domenico Tedesco in der Dreierkette auf Kehrer setzt. Besonders stark war der 20-Jährige in der Balleroberung, Leipzigs Stürmer konnten sich in Zweikämpfen gegen Kehrer kaum durchsetzen.

An seiner Seite im SPIX: Mönchengladbachs Zugang Matthias Ginter und im 5-3-2 oder 3-5-2 als dritter Innenverteidiger Julian Schuster. Der Kapitän des SC Freiburg war beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt defensiv weniger gefordert als Kehrer und Schuster, wusste aber im Spielaufbau zu überzeugen.

Ein Abwehrspieler hat andere Aufgaben als ein Stürmer. Deshalb gewichtet der SPIX sämtliche relevanten Aktionen entsprechend der Position. Wenn ein Abwehrspieler dann aber doch mal ein Tor schießt, was nicht zu seinen vordergründigen Aufgaben gehört, bringt ihm das trotzdem wichtige Pluspunkte ein. Wenn es wie bei Mönchengladbachs Nico Elvedi sogar der entscheidende Treffer zum 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln ist, kann es einen Spieler auch zum besten Außenverteidiger des Spieltags machen. Mit Daniel Brosinski vom FSV Mainz steht zudem ein Mitglied einer Verlierermannschaft in der Elf des Tages, weil er sehr viele Bälle erobern konnte und zudem im Spielaufbau der Mainzer eine wichtige Rolle übernahm.

An guten Tagen dürfte Arturo Vidal häufig ein Kandidat für die Elf des Spieltags sein. Der Chilene vereint wie kaum ein anderer defensiver Mittelfeldspieler in der Bundesliga Abwehrqualitäten mit Torgefahr. Immer wieder taucht er im gegnerischen Strafraum auf, so auch beim 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen zum Saisonauftakt. Vidal bereitete das Tor von Corentin Tolisso im Anschluss an einen Eckball vor. In allen anderen Systemen außer im 4-4-2 rutscht ein zweiter defensiver Mittelfeldspieler in die Elf des Tages - und mit Danny Latza hat es ein weiterer Mainzer geschafft.

Bester Außenbahnspieler war Jetro Willems von Eintracht Frankfurt. Viel interessanter sind aber die beiden Profis hinter dem niederländischen Nationalspieler. Denn weder bei Admir Mehmedi noch bei Mathew Leckie war im Vorfeld klar, ob sie überhaupt zur Stammelf ihrer Klubs gehören werden. Leverkusens Mehmedi war schon auf dem Absprung, überzeugte Neutrainer Heiko Herrlich aber mit einer starken Vorbereitung. Nicht nur wegen seines Treffers in München wird der Schweizer auch in den kommenden Wochen viel Spielzeit bekommen. Herthas Zugang Leckie galt als Ergänzungsspieler - auch weil er in Ingolstadt kaum Torgefahr ausstrahlte. Nun traf der Australier gegen Stuttgart sogar doppelt.

Mario Götze ist zurück. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund feierte beim 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg sein Comeback für den BVB - und glänzte sofort als wichtiger Ideengeber, Vorbereiter und Dribbler. Sieben Monate hatte Götze wegen einer Stoffwechselerkrankung pausiert, nun wird er von Trainer Peter Bosz langsam an die Stammformation herangeführt. Besser als Götze war nur Bayerns Corentin Tolisso, dem gleich sein Premierentreffer gelang.

Bei Tabellenführer Borussia Dortmund gibt es noch keine Neuigkeiten im Fall des suspendierten Ousmane Dembélé. Der Franzose streikt weiter, will unbedingt zum FC Barcelona - und wurde in Wolfsburg von Christian Pulisic so spektakulär ersetzt, dass der BVB auch ohne Dembélé auf eine starke Saison hoffen kann. Der 18-Jährige spielte im neuen 4-3-3 von Trainer Bosz im Dreierangriff auf der rechten Seite und zeigte dabei eine gute Mischung aus Torgefahr und Übersicht für den besser postierten Nebenmann. Ohne eigenen Torerfolg ähnlich stark: Raffael von Borussia Mönchengladbach, der sich vor allem durch seine Dribbelstärke auszeichnete.

Und das sind die Top-Teams des 1. Spieltags, auswählbar in fünf verschiedenen taktischen Aufstellungen: