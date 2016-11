Bundesliganoten Leipzig dominiert, Bestwert für Aubameyang

Tor

In der Schlussphase benötigte Hoffenheims Torwart Oliver Baumann gleich doppeltes Glück, um mit seiner TSG das 1:1-Unentschieden beim FC Bayern feiern zu können. Zunächst traf Mats Hummels den linken Pfosten (87. Minute), in der Nachspielzeit schoss der glücklose Thomas Müller ans rechte Aluminium - in beiden Fällen konnte Baumann nur hinterherschauen. Zuvor hatte der 26-Jährige aber eine erstklassige Leistung abgeliefert. Vier seiner fünf gehaltenen Torschüsse wurden aus dem Strafraum abgegeben, kein anderer Torwart stand am zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga so unter Beschuss. Und selbst wenn Baumann mal ein Fehler unterlief, wie in der 20. Minute, als er eine harmlose Flanke von Douglas Costa fallen ließ, war er sofort wieder zur Stelle und parierte den anschließenden Schuss von Thiago.

Innenverteidigung

Am Tag nach dem 3:0-Sieg beim SC Freiburg gab der VfL Wolfsburg bekannt, Interimstrainer Valérien Ismael zum Cheftrainer zu befördern. Dessen Idee war es, Außenverteidiger Ricardo Rodríguez nach innen zu ziehen. Was nach dem Weggang von Dante und Naldo sowie den Formschwankungen von Robin Knoche und Philipp Wollscheid wie eine Notlösung klang, zahlt sich nun aus. Rodríguez überzeugte im Spielaufbau, fing wichtige Bälle ab und verwandelte den Elfmeter zum 3:0-Endstand. An seiner Seite verteidigt in der SPON11 Willi Orban von RB Leipzig. Der 24-Jährige gewann beim 3:1-Sieg gegen Mainz 05 acht seiner neun Kopfballduelle - Bestwert aller Innenverteidiger an diesem Spieltag. Zudem eroberte Orban neun zweite Bälle, in dieser Kategorie war nur Mats Hummels beim FC Bayern besser.

Außenverteidigung

Mit Marcel Halstenberg steht ein zweiter Leipziger Abwehrspieler in der SPON11, dabei sah es eine Halbzeit lang so aus, als wollten die Mainzer rein gar nichts für die Offensive tun. Das änderte sich nach der Pause, als die Gäste das Spiel offen gestalteten und Halstenberg seine defensiven Aufgaben überzeugend erledigte. Er gewann sechs von sieben Kopfballduellen, eroberte drei Bälle direkt und gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Deutlich offensiver agierte der Leverkusener Benjamin Henrichs beim 3:2-Sieg gegen Darmstadt 98. Der von Bundestrainer Joachim Löw für die Länderspiele gegen San Marino und Italien nominierte Jungstar spielte überragende 22 Pässe im Angriffsdrittel - am gesamten Spieltag waren nur vier Profis besser. Und auch eine Passquote von 88 Prozent ist für einen Außenverteidiger ein absoluter Spitzenwert.

Mittelfeld defensiv

Bisher war es noch nicht die Saison des Julian Baumgartlinger, Leverkusens Sommerzugang aus Mainz. Der Österreicher konnte sich bisher nicht gegen Kevin Kampl und Charles Aránguiz durchsetzen, gegen Darmstadt spielte Baumgartlinger erst das dritte Mal über die volle Distanz. Doch das könnte sein Durchbruch gewesen sein. Der 28-Jährige war mit 92 Ballkontakten entscheidender Antreiber, bereitete neben dem 2:1 von Julian Brandt zwei weitere Torschüsse vor und spielte 16 erfolgreiche Pässe im Angriffsdrittel.

Mittelfeld außen

Einen wirklichen Gewinner konnte es auf Hamburger Seite nach dem 2:5-Heimdebakel gegen Borussia Dortmund nicht geben - trotzdem steht mit Nicolai Müller ein HSV-Profi in der SPON11. Der Mittelfeldspieler erzielte beide Treffer und verdoppelte damit im zehnten Spiel die Torausbeute der gesamtem Mannschaft. Müller wehrte sich, gewann immerhin elf seiner 25 Zweikämpfe und gab insgesamt sechs Torschüsse ab.

Hertha BSC entwickelt sich zu einem Spitzenteam der Bundesliga, der 3:0-Sieg gegen Mönchengladbach war Ausdruck gewonnener Reife. Antreiber im Mittelfeld war Mitchell Weiser, der zwei Tore und drei weitere Torschüsse vorbereitete. Seine vier Ballverluste zeigen aber auch, warum Weiser bei Bundestrainer Löw vorerst noch keine Berücksichtigung findet.

Mittelfeld offensiv

An Effizienz nicht zu überbieten: Herthas Salomon Kalou schoss gegen Mönchengladbach dreimal auf das Tor und alle drei Versuche waren von Erfolg gekrönt. Ansonsten war es ein unauffälliger Auftritt des Ivorers, der bisher so schleppend in die Saison gekommen war. Kalou brachte immerhin 80 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler und eroberte vier zweite Bälle - im Rennen gegen Leipzigs Emil Forsberg waren für den SPIX die drei Tore ausschlaggebend.

Angriff

In der vergangenen Woche fragten wir noch: Wo ist Anthony Modeste?! Der Kölner hatte es nach drei Toren gegen den HSV nicht in die SPON11 des neunten Spieltags geschafft. Doch auf die Hamburger ist Verlass, nur eine Woche später durfte der nächste gegnerische Stürmer einen Hattrick erzielen, Pierre-Emerick Aubameyang legte sogar noch einen vierten Treffer und die Vorlage zum fünften Tor obendrauf. Das reichte und machte den BVB-Stürmer zum Feldspieler mit der besten Prozentzahl in der gesamten Saison. In Sachen Schnelligkeit kann es Leipzigs Timo Werner mit Aubameyang aufnehmen. Der 20-Jährige war von den Mainzern nicht zu halten: Er erzielte in 69 Minuten Spielzeit zwei Tore, vergab eine weitere Großchance und legte Emil Forsberg einen Treffer auf.

Die SPON11

Und das ist die Elf des zehnten Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.