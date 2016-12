Tor

Nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage verlor der HSV am Wochenende 1:3 in Mainz und rutschte damit zurück auf einen Abstiegsplatz. An Keeper Christian Mathenia lag das allerdings nicht. Zwar konnte auch er den Hattrick von Danny Latza nicht verhindern. Aber Mathenia parierte weitere fünf Abschlüsse, fast alle aus guter Position abgegeben. Die Verletzung von René Adler stellt sich bisher nicht als Riesenproblem für die Hamburger dar. Knapp geschlagen wurde mit Jaroslav Drobny, nun bei Werder Bremen, ein ehemaliger HSV-Torhüter. Drobny wehrte gegen Köln ebenfalls zahlreiche Schüsse ab. Seine Paraden waren jedoch nicht ganz so spektakulär wie die Mathenias.

Innenverteidigung

Anders als die besten Keeper, die beide Gegentore kassierten und deren Teams sieglos blieben, waren die beiden besten Innenverteidiger des Spieltags gleich doppelt erfolgreich: Jeffrey Bruma gewann mit Wolfsburg 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Mit dem gleichen Ergebnis siegte Martin Hinteregger mit Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Da hören die Parallelen aber noch lange nicht auf. Für beide Teams war es der erste Sieg nach zuvor vier erfolglosen Spielen in Folge. Und beide Siege kamen durch Kopfballtore der Innenverteidiger zustande, Bruma und Hinteregger trafen jeweils nach Standards.

Der Charakter der Spiele in Wolfsburg und Augsburg war so, dass die Heimteams nicht nur in der Tabelle, sondern auch auf dem Rasen unter Druck standen. Sich unter diesen Bedingungen zu behaupten, zu null zu spielen und selbst auch noch das Siegtor zu erzielen: Mehr kann man von einem Abwehrspieler nicht erwarten. Daher stellten Bruma und Hinteregger an diesem Spieltag sogar das Leipziger Abwehrduo Willi Orban (drittbester Innenverteidiger der Saison im SPIX) und Stefan Ilsanker in den Schatten. RB ließ gegen Hertha praktisch keine Torchance des Gegners zu - Ergebnis eines überragenden Kollektivs.

Außenverteidigung

Auf den Außenverteidigerpositionen finden wir aber doch einen Leipziger: Marcel Halstenberg zeigte ein sehr starkes Spiel auf der linken Seite, vielleicht auch begünstigt durch die frühe Verletzung seines Berliner Gegenübers Mitchell Weiser. Halstenberg nahm ohne den offensivstarken Weiser auf seiner Seite eine sehr dominante Rolle im Spiel der Bullen ein - bis er Mitte der zweiten Hälfte selbst mit einer Oberschenkelverletzung raus musste. Er droht, für das Top-Spiel beim FC Bayern (Mittwoch, 20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) auszufallen.

Auf der rechten Abwehrseite spielte der Mainzer Giulio Donati nicht so offensiv wie Halstenberg, und auch nicht so offensiv wie sein eigener Linksverteidiger Daniel Brosinski. Defensiv aber spielte Donati tadellos. So war es auch kein Zufall, dass Gegenspieler Filip Kostic seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen in Mainz nicht fortsetzen konnte.

Mittelfeld defensiv

Es ist nicht schwer, den überragenden defensiven Mittelfeldspieler des Wochenendes zu küren: Der Mainzer Danny Latza erzielte gegen den HSV alle drei Tore seiner Mannschaft. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison stand Latza nach seiner Adduktorenverletzung in der Startelf des FSV. Hätte er die ganze Zeit über zur Verfügung gestanden, Mainz würde wohl in der Europa League überwintern.

Mittelfeld außen

Oft bringt Abdul Rahman Baba die Schalker Fans mit seiner Entscheidungsfindung im Angriffsdrittel zur Verzweiflung. Die Abspiele und Torraumaktionen des Außenbahnspielers können nicht immer mit seinen starken Anlagen mithalten. Gegen Freiburg aber rettete Baba Schalke nach seiner Einwechslung einen Punkt, indem er Yevhen Konoplyankas Ausgleichstor mit einer Flanke von der Grundlinie vorbereitete. Es war bei Weitem nicht die einzige starke Szene des früheren Augsburgers. Rechnet man Babas Daten auf 90 Spielminuten hoch, so hatte kein Außenbahnspieler der Liga an diesem Spieltag mehr Ballkontakte als er.

Werder Bremen lebt im Abstiegskampf vor allem von den Leistungen von Serge Gnabry. Gegen Köln erzielte der Zugang von Arsenalsein sechstes Tor und seinen achten Scorerpunkt dieser Spielzeit - mehr als jeder andere Profi unter den letzten Acht der Tabelle. Ohne Tore, an denen Gnabry direkt beteiligt war, stünde Bremen auf einem Abstiegsplatz. Sein Beitrag zum Bremer Erfolg ist umso wichtiger, als Spieler wieClaudio Pizarro, Max Kruse und Philipp Bargfrede lange verletzt fehlten.

Mittelfeld offensiv

Zwei Punkte hatte der FC Ingolstadt nach zehn Spieltagen unter Trainer Markus Kauczinski. Sein Nachfolger Maik Walpurgis holte aus fünf Spielen zehn Punkte - seine Quote ist also zehnmal so gut. Die FCI-Profis feierten in Leverkusen schon den zweiten Auswärtssieg der Saison und gewannen innerhalb von neun Tagen gegen den Tabellenführer und gegen einen Champions-League-Achtelfinalisten. Pascal Groß glänzte in der BayArena besonders. Nominell auf der Zehnerposition aufgeboten, wich Groß immer wieder auf beide Flügel aus. Von dort bereitete er auch den Siegtreffer durch Almog Cohen vor.

Angriff

Mehrere Stürmer empfahlen sich mit wichtigen Toren für eine Nominierung in der SPIX-Elf des Wochenendes. Artjoms Rudnevs traf eine Woche nach seinem ersten Treffer für Köln nun auch in Bremen, erzielte ein Tor, das letztlich einen Punkt wert war. Konoplyanka gelang der Ausgleich für Schalke gegen Freiburg. Und Sandro Wagner erzielte sein achtes Saisontor, wenn auch nach einem leichten Schubser gegen Sven Bender. Noch mehr ragten aber Mark Uth und Timo Werner heraus. Uth hat bei fünf Startelfeinsätzen in dieser Saison fünf Tore erzielt. Dass seine TSG die Führung gegen den BVB in Überzahl nicht ins Ziel brachte, konnte der Stürmer ab der 58. Minute nicht mehr verhindern, er wurde gegen seinen Konkurrenten Andrej Kramaric ausgewechselt.

Werner schrieb in Leipzig endlich wieder positive Schlagzeilen, nach seiner Schwalbe im vorigen Heimspiel gegen Schalke. Werner erzielte das erste Tor gegen Hertha selbst und holte die Ecke vor dem zweiten Treffer heraus. Am Mittwoch muss Werner sich jetzt auf einer der größten Bühnen des europäischen Fußballs beweisen: in München.

Und das ist die Elf des 15. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

