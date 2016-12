Bundesliganoten Thiago oder nix - die Besten des Spieltags

Tor

3:0 endete das Rhein-Main-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Wurden die Gäste an die Wand gespielt? Nein. Beide Mannschaften hatten ähnlich viele gute Chancen und waren nahezu gleichwertig. Den Unterschied machte vor allem Eintracht-Keeper Lukas Hradecky. Beim Stand von 1:0 verhinderte er aus kürzester Distanz gegen Jhon Córdoba den Ausgleich. Insgesamt parierte Hradecky allein fünf Abschlüsse aus dem Strafraum. Dazu war er auch ins Aufbauspiel eingebunden: 40 erfolgreiche Pässe waren mit Abstand der Spieltagsbestwert für einen Torhüter. Den schlechtesten SPIX-Wert aller Keeper hatte übrigens Hradeckys Gegenüber, der Mainzer Jonas Lössl.

Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Innenverteidigung

Es war eine Flanke von Frederik Sörensen, die der Kölner Torjäger Anthony Modeste zu seinem 1:0 im Derby gegen Leverkusen verwertete. Am Ende reichte es nur zu einem Punkt für den FC. Solche entscheidenden Offensivaktionen hatte Mikel Merino nicht. Der Dortmunder kam mit seinem Team ebenfalls nicht über ein 1:1 hinaus, was für den BVB in einem Heimspiel gegen Augsburg sicher nicht genug war.

Ganz fehlerlos spielte der junge Spanier nicht. Aber anders als klassische Spielerbewertungen, bei denen Verteidiger bei einem Patzer oft automatisch mit Negativnoten bedacht werden, basiert der SPIX auf den Daten aus 90 Minuten. Hätte Merino ein entscheidendes Gegentor verschuldet, wäre das stark in seinen Indexwert eingeflossen. Das war aber nicht der Fall. Stattdessen spielte Merino mit 115 erfolgreichen Pässen eine zentrale Rolle im Spielaufbau des BVB. Dass die Offensive die zahlreich herausgespielten Chancen nicht verwertete, ist nicht Merino anzulasten.

Außenverteidigung

Zu den beiden Außenverteidigern in der letzten SPIX-Elf des Jahres sind unterschiedliche Dinge zu sagen. Da ist zunächst mal Wendell. Der Leverkusener machte in Köln ein ganz starkes Spiel. Er erzielte selbst den Ausgleich zum 1:1. Darüberhinaus bereitete er mehrere gute Torchancen vor.

Deutlich überraschender wirkt die Nominierung von Bremens Robert Bauer. Werder begann das Spiel in Hoffenheim mit einer Dreierkette, Bauer agierte als Außenbahnspieler auf der rechten Seite und zeigte dort wie seine ganze Mannschaft keine gute Leistung. Nach der Pause stellte Trainer Alexander Nouri das System jedoch um auf 4-4-2, Bauer gab nun einen klassischen Rechtsverteidiger. Das klappte wesentlich besser. Hoffenheims Jeremy Toljan konnte lange nicht mehr so viel Präsenz entfalten wie in der ersten Spielhälfte. Werder holte am Ende sogar noch einen zunächst kaum für möglich gehaltenen Punkt.

Da im SPIX die Leistungen von Spielern für jede Position gesondert erfasst werden, ist Bauers guter Wert in dieser Kategorie mit Vorsicht zu genießen, er betrifft nur die zweite Spielhälfte. Leidtragender dieser Funktion ist der Herthaner Marvin Plattenhardt, der gegen Darmstadt an beiden Berliner Toren mit Freistößen beteiligt war und zu null spielte.

Mittelfeld defensiv

Viele Beobachter hielten Carlo Ancelottis Aufstellung im Spitzenspiel gegen RB Leipzig für einen Fehler. Ausgerechnet Xabi Alonso sollte gegen das schnelle Leipziger Umschaltspiel bestehen? Der 35-Jährige, zu dessen Stärken nicht unbedingt rasantes Tempo zählt? Die Zweifel waren schnell ausgeräumt. Alonso spielte endlich mal wieder seine ganze Erfahrung und Klasse aus und erzielte mit dem 2:0 die Vorentscheidung. Es war sein drittes Saisontor, mehr hatte er bisher in München noch nie erzielt.

Mittelfeld außen

Wie stark spielte Nicolai Müller beim HSV-Sieg gegen Schalke? So stark: Müller ist der einzige Außenspieler im Mittelfeld, der im SPIX-Ranking dieses Spieltags einen Wert im grünen Bereich erzielt hat. 39 andere Profis rangieren entweder im gelben oder im roten Sektor auf dieser Position. Dieses Phänomen erklärt sich daraus, dass der SPIX ein an jedem Spieltag relativ ermittelter Wert ist. Die Bewertung eines jeden Spielers errechnet sich aus dem Vergleich seiner Leistung mit den anderen Profis, die auf seiner Position eingesetzt wurden. Müllers Leistung überragte die aller anderen Außenbahnspieler so stark, dass selbst der Zweitplatzierte Serge Gnabry nur einen gelben SPIX-Stern erhalten hat.

Müller erzielte das erste Tor gegen Schalke selbst. Ein Anspiel von Kostic legte er sich im vollen Lauf so vor, dass er mit dem zweiten Kontakt mit links abschließen konnte. Das zweite Tor bereitete er mit einem langen, präzisen Pass aus der eigenen Hälfte auf Bobby Wood perfekt vor. Gnabry rettete Werder mit seinem späten Ausgleich in Hoffenheim einmal mehr einen Punkt. Wir haben am Wochenende schon an dieser Stelle geschrieben, dass Bremen ohne Gnabrys Torbeteiligungen auf einem Abstiegsplatz stünde.

Mittelfeld offensiv

Auch im zentralen offensiven Mittelfeld hat der Beste des Spieltags als einziger einen Wert im grünen Bereich erzielt. Thiago zeigte gegen Leipzig eine echte Weltklasseleistung und krönte seine wohl beste Halbserie beim FC Bayern mit einem Tor und einem Assist. Auf dem Spielberichtsbogen hätte man ihn als zentralen Spieler in einem klassischen Ancelotti-4-3-3 erwarten können. Stattdessen agierte Thiago eher im 4-2-3-1 als echter Zehner. Diese Rolle füllte er überragend aus. Neben seinen Torbeteiligungen glänzte er mit Dribblings, Ballgewinnen und präzisen Pässen. Thiago oder nix.

Angriff

Die Auswahl der besten zwei Stürmer des 16. Spieltags fiel dem SPIX nicht schwer. Der Frankfurter Branimir Hrgota und der Freiburger Florian Niederlechner erzielten jeweils zwei Tore, Hrgota bereitete sogar noch ein weiteres vor und war so an allen drei Frankfurter Treffern gegen Mainz beteiligt. Bedenkt man, dass Hrgota vor diesem Spieltag erst ein Saisontor und einen -assist verzeichnet hatte, wird klar, wie besonders die Leistung für ihn war. Erst ein einziges Mal hatte der Schwede zuvor mehr als ein Bundesligator in einem Spiel erzielt: Das war vor dreieinhalb Jahren für Gladbach - auch gegen seinen Lieblingsgegner Mainz.

Niederlechner erzielte zum ersten Mal in seiner Laufbahn zwei Bundesligatore an einem Tag. Seine zwei Tore, eins per Elfmeter, eins aus dem Spiel heraus, sicherten dem Sportclub den schon siebten Saisonsieg einer hervorragenden Saison des Aufsteigers.

Die SPON11

Und das ist die Elf des 16. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

