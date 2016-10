Bundesliganoten Modeste unaufhaltbar, Adler unüberwindbar - die Besten des Spieltags

Tor

Beim Auswärtsspiel in Gladbach ließ der HSV ganze 14 Torschüsse im eigenen Strafraum zu, so viele wie kein anderes Team an diesem Spieltag. Dass die Partie dennoch 0:0 endete, lag auch an Torwart René Adler. Der 31-Jährige parierte in der ersten Hälfte einen Elfmeter von André Hahn. Aus dem Spiel heraus entschärfte er außerdem vier Versuche von innerhalb des Strafraums - die Schüsse hatten dabei einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitswert. Außerdem eroberte Adler zwei Bälle, klärte einen weiteren und sicherte drei Flanken. Rune Jarstein (Hertha BSC), der gegen Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang ebenfalls einen Elfmeter und zwei weitere Großchancen abwehrte, verpasste die Elf des Tages nur knapp.

Innenverteidigung

Der FC Bayern kassiert zwei Gegentore und dennoch ist ein Münchner der beste Innenverteidiger: An Mats Hummels lag es nicht, dass der Meister in Frankfurt patzte. Er überzeugte defensiv mit guten Werten in den Kategorien Bälle geklärt (zehn), abgefangene Bälle (drei) und gewonnene Kopfbälle (drei von drei). Gerade im Spiel nach vorn spielte Hummels aber eine entscheidende Rolle. Das 1:0 leitete er mit einem langen Ball auf David Alaba ein, den Treffer zum 2:1 von Joshua Kimmich bereitete Hummels - wenn auch ungewollt - direkt vor. So erfolgreich war Jonathan Tah im Angriff nicht, aber der Leverkusener zeigte gegen Werder trotz der Niederlage eine gute Defensivleistung. Hatte er vor dem Führungstreffer der Bremer noch einen wichtigen Zweikampf gegen Izet Hajrovic verloren, war danach kein Vorbeikommen mehr an dem 20-Jährigen. In den Kategorien gewonnene Zweikämpfe (sechs) und direkte Balleroberung (fünf) lieferte Tah die Bestwerte aller Innenverteidiger.

Außenverteidigung

Timothy Chandler zeigte gegen den FC Bayern das, was einen guten, modernen Außenverteidiger ausmacht: Defensiv zeigte er eine solide Leistung und störte das Münchner Angriffsspiel entschieden, daneben sorgte er selbst in der Frankfurter Offensive für Gefahr. Er war der Außenverteidiger mit den meisten Schüssen (zwei, einer davon ging an den Innenpfosten) und den meisten Torschussvorlagen (zwei). Dazu steuerte Chandler noch einen Assist bei, als er Marco Fábian bei dessen Tor zum 2:2 praktisch anschoss. Christian Träsch ragte aus einer insgesamt enttäuschenden Wolfsburger Mannschaft heraus. Er gewann die meisten Zweikämpfe aller Außenverteidiger (6) und schaffte die meisten direkten Balleroberungen (sechs). Außerdem hatte er die zweitmeisten Ballkontakte aller Spieler auf seiner Position (95) und setzte viele offensive Akzente. Die 0:1-Niederlage des VfL gegen Leipzig konnte Träsch trotzdem nicht abwenden.

Mittelfeld defensiv

Gegen harmlose Hamburger war Gladbachs Christoph Kramer in der Defensive nicht besonders gefordert - und wenn, dann war er zur Stelle. Außerdem schaltete er sich immer wieder ins Angriffsspiel der Borussia ein. Er spielte 18 erfolgreiche Pässe innerhalb des Tordrittels, mit Abstand der Bestwert auf seiner Position. Zehnmal spielte er den Ball außerdem in das entscheidende Drittel hinein, auch hier war niemand besser. Vor dem zweiten Elfmeter lieferte Kramer den letzten Pass. Aber seine Mitspieler verwerteten die vielen guten Gelegenheiten nicht, und so musste sich auch Kramer mit dem 0:0 begnügen.

Mittelfeld außen

In der 60. Minute wurde Sven Schipplock bei Darmstadts Niederlage gegen Mainz eingewechselt. Und so spielte er gerade noch die 30 Minuten, die es braucht, um für den SPIX berücksichtigt zu werden. Die Zeit reichte: Schipplock hatte an diesem Wochenende den besten Gesamtwert aller Spieler auf der Außenbahn - auch, weil dieser sich in Relation zur Spielzeit ergibt. Schipplock überzeugte vor allem mit seinen gewonnen Dribblings (drei) und seinen Balleroberungen (sechs). Auch ein Assist war ihm fast schon sicher, aber Antonio Colak verpasste Schipplocks gute Hereingabe in der Mitte kurios. Ebenfalls in die Elf des Tages schaffte es Frankfurts Marco Fabián. Er sorgte in der Offensive gegen den FC Bayern für sehr viele Ballgewinne (vier gewonnene Zweikämpfe, drei direkte Balleroberungen, vier abgefangene Bälle, sechs zweite Bälle erobert) und sorgte auch selbst für Gefahr. Fabián schoss viermal aufs Tor und reagierte schnell, als er Chandlers Abschluss zum 2:2 ins Tor lenkte. Hakan Calhanoglu verpasste eine erneute Berufung in die Elf des Spieltags nur minimal.

Mittelfeld offensiv

Unter Trainer Alexander Nouri hat Bremen einen deutlichen Aufschwung erlebt - so auch Zlatko Junuzovic. Gegen Bayer Leverkusen erzielte er nun sein erstes Saisontor, und das war kein Zufall. Junuzovic war an sieben der insgesamt elf Bremer Abschlüsse direkt beteiligt. Und vor dem Siegtreffer landete sein abgefälschter Torversuch bei Ousman Manneh, der den Ball ins Tor grätschte. Junuzovic gläntze zudem mit sechs abgefangenen Bällen, Bestwert auf seiner Position. Emil Forsberg, Leipzigs Torschütze gegen Wolfsburg, verpasste den Bestwert nur knapp, obwohl er einen Elfmeter verschoss - wie so viele Schützen an diesem Spieltag.

Angriff

Er ist in dieser Saison einfach nicht zu stoppen und führt nach sieben Spielen die Torschützenliste an: Anthony Modeste war mit seinem Doppelpack gegen Ingolstadt wieder mal Kölns Matchwinner. Dabei konnte der Angreifer es sich sogar erlauben, noch drei weitere Großchancen zu vergeben. Solange Modeste so formstark bleibt, hat der FC gute Chancen, sich in der Spitzengruppe der Liga festzusetzen. Yussuf Poulsen hat bewiesen, dass es kein Tor braucht, um zu den besten beiden Stürmern eines Spieltags zu gehören. Einen Treffer erzielte der Leipziger gegen Wolfsburg nicht, in der RB-Offensive war er jedoch sehr ballsicher, sorgte mit fünf Schüssen für Torgefahr und steuerte den entscheidenden Assist für Forsberg bei.

Die SPON11

Und das ist die Elf des siebten Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die neuen SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.