Bundesliganoten Alaba zeigt es seinen Kritikern - die Besten des Spieltags

Tor

Es war kein leichtes Spiel für Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann beim 3:0-Sieg in Leverkusen. Bereits nach fünf Minuten agierte seine Mannschaft nach der Roten Karte für Kevin Volland in Überzahl, dementsprechend wenig hatte der Keeper in den folgenden 85 Minuten zu tun - zumindest im klassischen Torwartspiel. Stattdessen wurde Baumann viel in den Spielaufbau eingebunden, leistete sich bei 53 Ballkontakten aber nur zwei Fehlpässe. Und wenn er dann doch gefordert war, strahlte er Souveränität aus. So parierte er den Torschuss von Julian Brandt in der 75. Minute sehr stark und war bei den langen Bällen der Leverkusener stets aufmerksam. Für Baumann war es in dieser Saison das zweite Zu-Null-Spiel.

Innenverteidigung

Dass Baumann so wenig zu tun bekam, hatte auch mit der guten Arbeit seiner Vorderleute zu tun. Denn Leverkusens später auf die Tribüne verwiesener Trainer Roger Schmidt entschied sich nach Vollands Platzverweis nicht dafür, sein Team defensiv agieren zu lassen. Exemplarisch für Hoffenheims gute Abwehrarbeit steht Benjamin Hübner, der mit sieben abgefangenen Bällen spieltagsübergreifend der beste Innenverteidiger war. Zudem gewann er alle Kopfballduelle und überzeugte mit einer Passquote von 88 Prozent. An seiner Seite verteidigt Marvin Compper. Der Leipziger punktete beim 3:1-Sieg gegen Werder Bremen im Gegensatz zum defensiven Hübner mit seinen guten Pässen in der Offensive. Eines seiner Zuspiele ins Angriffsdrittel bereitete das 1:0 von Naby Keita vor.

Außenverteidigung

David Alaba sah sich in den vergangenen Wochen - erstmals in seiner nun schon sechs Jahre andauernden Karriere beim FC Bayern - mit medialer Kritik konfrontiert. Seit der EM muss sich Alaba in Österreich für schwankende Leistungen rechtfertigen und auch in München war man mit dem 24-Jährigen zuletzt nicht mehr uneingeschränkt zufrieden. Beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zeigte der Linksverteidiger, der unter Trainer Carlo Ancelotti nur noch auf dieser Position eingesetzt wird, wie wertvoll er immer noch ist. Zusammen mit Douglas Costa riss er viele Lücken in Gladbachs rechte Defensivseite, Alaba spielte extrem starke 24 Pässe im Angriffsdrittel der Bayern und bereitete Costas Treffer zum 2:0 mit einer Flanke vor. Und auch defensiv war Alaba mit sechs abgefangenen Bällen sehr aufmerksam. Bastian Oczipka stand beim 3:0-Sieg seiner Frankfurter Eintracht beim Hamburger SV nicht ganz so hoch wie Alaba, war bis zu seiner Auswechslung (82. Minute) aber trotzdem einer der besten Frankfurter. Die Gäste ließen nur drei Torchancen des HSV zu und Oczipka überzeugte mit starker Pass- (87 Prozent) und Zweikampfquote (69 Prozent).

Mittelfeld defensiv

Sie kennen Omar Mascarell nicht? Kein Grund für Scham, der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt gehört zu den Überraschungen dieser Saison. Der bei Real Madrid ausgebildete Mascarell stand in sieben von acht Bundesliga-Spielen der Eintracht in der Startelf und spielte beim klaren Erfolg in Hamburg bereits wie ein Routinier. Kein defensiver Mittelfeldakteur gewann an diesem Spieltag mehr Zweikämpfe (zehn), auch seine neun direkten Balleroberungen waren Bestwert in der Bundesliga. So verdrängte der 23-Jährige sogar Bayerns Torschützen Arturo Vidal aus der SPON11.

Mittelfeld außen

Die Leistungen von Hoffenheims Steven Zuber und Frankfurts Shani Tarashaj ähneln sich in einigen Bereichen und so haben es beide in die SPON11 des achten Spieltags geschafft. Die beiden Schweizer erzielten bei den 3:0-Erfolgen ihrer Mannschaften jeweils einen Treffer - mit dem jeweils einzigen Schuss auf das gegnerische Tor. Beide gewannen fünf Zweikämpfe und stellten ihre Wichtigkeit im Gegenpressing mit sechs (Zuber) und sieben (Tarashaj) eroberten zweiten Bällen unter Beweis. Während Tarashaj mit zwei gewonnenen Dribblings in Eins-gegen-Eins-Situationen stärker war, war Zuber mit 88 Ballkontakten sehr gut ins Spiel eingebunden. Kein Außenbahnspieler der Bundesliga hatte an diesem Spieltag mehr Ballaktionen.

Mittelfeld offensiv

Mit Abstand bester Feldspieler des Spieltags war Leipzigs Doppeltorschütze Naby Keita. Zusammen mit Diego Demme bildete der Jungstar aus Guinea ein wuchtiges und wachsames Offensiv-Duo. Keita (130) wurde bei den Ballkontakten nur von Dortmunds Marc Bartra (132) überboten, bei den erfolgreichen Pässen ins Angriffsdrittel war nur Teamkollege Demme (33) besser als Keita (29). Und wer wie Keita (10) und Demme (11) so viele zweite Bälle erobert, sammelt viele SPIX-Punkte. Keitas Treffer, vor allem das 1:0 nach einem bemerkenswerten Sololauf, machten dann aber eben den Unterschied beim Leipziger Gespann aus.

Angriff

Es fehlten nur wenige Minuten zum ersten Saisonsieg des FC Ingolstadt, erst in der Nachspielzeit traf Borussia Dortmund zum 3:3-Endstand. Angreifer Dario Lezcano stand da schon nicht mehr auf dem Platz und hatte in seinen 72 Minuten Spielzeit zuvor mit zwei Toren alles für den ersten Dreier getan. Er rieb sich in den Zweikämpfen gegen dominante Dortmunder auf, hatte einen weiteren Schuss auf das Tor und überzeugte mit einer starken Passquote (71 Prozent). Sturmkollege Nils Petersen glänzte vor allem mit seiner Effizienz. In der 55. Minute wurde er für Florian Niederlechner eingewechselt und sicherte mit seinem einzigen Torschuss den 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg.

Die SPON11

Und das ist die Elf des achten Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.