Tor

Hertha BSC steht nach zwei Siegen auf dem zweiten Platz der Bundesliga und zeigt sich ähnlich effektiv wie in der vergangenen Saison. Ein Garant für den perfekten Saisonstart: Torhüter Rune Jarstein. Der Norweger entschied das Duell gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Örjan Nyland vom FC Ingolstadt klar für sich. Jarstein spielte zu null, parierte dabei alle fünf Ingolstädter Torschüsse aus dem Strafraum und zeigte sich auch in der Strafraumbeherrschung mit zwei abgefangenen Flanken sicher.

Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Innenverteidigung

Eigentlich wollte Freiburgs Trainer Christian Streich in dieser Saison mit einer Abwehr-Dreierkette antreten. Doch dann verletzten sich mit Marc-Oliver Kempf und Marc Torrejón zwei erfahrene Stützen und so stellte Streich wieder auf Viererkette um. Der 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach hat gezeigt, dass diese Taktik Zukunft hat. Caglar Söyüncü, 20, verteidigte gegen die variable Gladbacher Offensive sehr mannorientiert, verlor nur einen Zweikampf und hatte insgesamt sieben klärende Abwehraktionen. Und auch in der Spieleröffnung überzeugte das junge türkische Talent mit nur drei Fehlpässen und drei punktgenauen Pässen ins Angriffsdrittel. An seiner Seite: Javi Martínez vom FC Bayern. Der Spanier war beim 2:0-Sieg gegen den FC Schalke in Luftzweikämpfen nicht zu bezwingen. In der 81. Minute bereitete Martínez zudem den Führungstreffer von Robert Lewandowski mit einem exzellenten Schnittstellenpass vor.

Außenverteidigung

Schon am zweiten Spieltag konnte Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen unter Beweis stellen, warum er das Potenzial zum Senkrechtstarter der Saison hat. Beim 3:1-Sieg gegen den HSV entwickelte der 19-Jährige als rechter Außenverteidiger viel Druck nach vorne, spielte insgesamt 13 erfolgreiche Pässe im Angriffsdrittel. In der Schlussphase wechselte er auf die linke Seite - und bereitete das 2:1 von Joel Pohjanpalo mit einem Außenristpass vor. Auch Christian Günter vom SC Freiburg überzeugte in der Offensive. Mit zwei Torschussvorlagen und einer etwas besseren Passquote verdrängte er Teamkollege Pascal Stenzel knapp aus der SPON11.

Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Mittelfeld defensiv

Ein defensiver Mittelfeldspieler eines Teams mit vier Gegentoren steht in der SPON11? Dafür gibt es gute Argumente. Pirmin Schwegler leistete sich beim 4:4 gegen den FSV Mainz keine Fehler vor den Gegentreffern, dafür war der Schweizer die treibende Kraft bei der Aufholjagd seiner TSG Hoffenheim in der zweiten Halbzeit. Schwegler hatte die meisten Ballkontakte (94), aber keinen Ballverlust, spielte viele kluge Pässe und bereitete so auch das 3:4 durch Mark Uth vor.

Mittelfeld außen

Das gibt es nicht so häufig: Zwei rivalisierende Außenbahnspieler aus einer Partie stehen in der SPON11. Aber Hoffenheims Mark Uth und der Mainzer Pablo de Blasis glänzten jeweils als Doppeltorschützen - und standen in den schwachen Phasen ihrer Mannschaften nicht mit auf dem Platz. Uth wurde beim Stand von 0:3 für Abwehrspieler Fabian Schär eingewechselt, de Blasis ging nach der Roten Karte für Gaetan Bussmann bei einer 4:1-Führung hinaus. Beide eint auch ihre Effizienz, de Blasis brauchte drei, Uth sogar nur zwei Torschüsse für die beiden Treffer. Während der Hoffenheimer auch mit guten Zweikampf- und Passquoten überzeugen konnte, verdiente sich de Blasis den Spitzenplatz mit einer weiteren Torvorlage.

Mittelfeld offensiv

Leverkusens Julian Brandt hatte gerade auf der Ersatzbank Platz genommen, da durfte er schon wieder aufstehen. Karim Bellarabi hatte sich nach neun Sekunden verletzt und so kam der Silbermedaillengewinner von Rio doch zu einem Einsatz über 90 Minuten. Brandt war schon in der schwachen ersten Halbzeit einer der Auffälligen bei Bayer, in der Schlussphase drehte er dann aber richtig auf. Der 20-Jährige bereitete das 1:1 mit einer Flanke vor und spielte vor dem 3:1 den vorletzten Pass. Zudem spielte bei Leverkusen nur Kevin Kampl (26) mehr erfolgreiche Pässe im Tordrittel als Brandt (20).

Angriff

Ein eigener Torerfolg war Hoffenheims Andrej Kramaric nicht vergönnt, in der ersten Halbzeit schoss der Stürmer einmal an den Pfosten. Trotzdem hatte er großen Einfluss beim spektakulären Punktgewinn der TSG in Mainz. Kramaric bereitete insgesamt drei Treffer vor. Seine 57 Ballkontakte zeigen, dass er immer anspielbar war, und bei nur fünf Fehlpässen machte der Kroate fast alle Bälle fest. Wenn der SPIX auch Schönheit bewerten würde, hätte Kramaric womöglich Maximilian Philipp den ersten Platz überlassen müssen. Der Freiburger erzielte nach der Pause zwei Traumtore. Zuvor war dem deutschen U21-Nationalspieler offensiv wenig gelungen, wertvoll war er für den Aufsteiger wegen seiner Arbeit gegen den Ball trotzdem. Und wer sich fragt, warum Dreifachtorschütze Pohjanpalo nicht in der SPON11 steht: Der Finne wurde erst in der 72. Minute eingewechselt und stand damit nach den SPIX-Richtlinien zwölf Minuten zu wenig auf dem Platz.



Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Die SPON11

Und das ist die Elf des zweiten Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die neuen SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.