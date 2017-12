Bundesliga-Noten "Krieger" Vidal gibt nicht auf - die Top-Elf des Spieltags

Will denn niemand die Bayern jagen? RB Leipzig? 0:4-Debakel. FC Schalke? Nur 2:2 gegen den Tabellenletzten. Borussia Mönchengladbach? 0:3 verloren.

Kurz: Am 14. Spieltag spielten alle für den Tabellenführer. Nach seinem Sieg gegen Hannover 96 hat der FC Bayern sechs Punkte Vorsprung auf "Verfolger" Leipzig. Die Münchner Alleinherrschaft spiegelt sich auch in der SPON11 des Wochenendes wider. Erneut dabei: Arturo Vidal, der zum dritten Mal in Folge in der Besten-Elf steht.

Der stärkste Torwart des Spieltags kommt allerdings nicht aus München. Die Spitzenposition geht an Koen Casteels. Dass Wolfsburg gegen Mönchengladbach zum souveränen Bayern-Bezwinger-Besieger wurde, lag besonders am belgischen Torwart. Der Torhüter parierte neun Torschüsse, mehrere davon aus kurzer Distanz und sicherte Wolfsburg so das erste Zu-Null-Spiel seit dem 2. Spieltag. Weit vorne im Ranking ist auch Dortmunds zuletzt kritisierter Keeper Roman Bürki.

Der BVB hat auch das siebte Bundesligaspiel in Folge nicht gewonnen. Beim Remis gegen Leverkusen kam Dortmund nur zu wenigen guten Chancen, was auch an Ex-Spieler Sven Bender lag. Der 28-Jährige war gut im Umschaltspiel, hatte eine beeindruckende Passquote (93,8 Prozent) und klärte mehrere Bälle (sechs) - so fiel kaum auf, dass Leverkusen nach dem Platzverweis für Wendell fast eine Stunde in Unterzahl spielte. Auf Platz zwei landet Augsburgs Martin Hinteregger.

Weit hinten: Leipzigs französische Innenverteidiger Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté. Das junge Duo (19 und 18 Jahre) stand oft falsch, ließ acht Schüsse aufs Tor zu und klärte insgesamt nur einen Ball. Das Ergebnis: Ein 0:4 gegen Hoffenheim - es war die höchste Bundesliganiederlage des Klubs.

"Das ist für die Bundesliga zu wenig." Die Kritik von Matthias Sammer an Hamburgs mutlosem Auftritt in Freiburg ließ nicht einmal Klublegende Uwe Seeler ruhig ("Ich würde Sammer vorschlagen, den Mund zu halten"). Nun die gute Nachricht für Seeler und alle HSV-Anhänger: Ein HSV-Profi hat es trotzdem in die SPIX-Elf geschafft. Douglas Santos erreicht hinter Bayerns Rafinha den zweiten Platz. Der brasilianische Außenverteidiger trat in der Offensive zwar kaum in Erscheinung, erledigte seine Defensivaufgaben aber solide: Acht geklärte Bälle sind Bestwert am 14. Spieltag. Positiver Nebeneffekt: Für den HSV war es das zweite Spiel ohne Gegentor in Serie, das war dem Verein zuletzt im Februar gelungen.

Zu alt, zu langsam, kein Krieger mehr: Arturo Vidal galt noch vor wenigen Wochen als sicherer Abgang beim FC Bayern. Mittlerweile gilt der 30-Jährige eher als sicherer Kandidat für einen Startplatz in der SPON11. Zum dritten Mal in Folge steht Vidal in der Auswahl. Gegen Hannover erzielte der Chilene das Führungstor, damit traf Vidal in den vergangenen drei Bundesligaspielen. Zudem überzeugte er mit einer Passquote von 97,5 Prozent.

Möglicherweise liegt sein Aufschwung auch am Einfluss von Trainer Jupp Heynckes. Er selbst bezeichnet Vidal als einen schwierigen Charakter, aber "ziemlich besten Freund". Wie man mit so einen Typen umgeht? "Er musste mal einen Schuss vor den Bug kriegen", sagte Heynckes in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Gemeint war seine öffentliche Kritik an Vidal Ende Oktober. Seitdem läuft es.

Thomas Müller ist nach seiner Verletzungspause zurück. Und wie war's? Von allen offensiven Außenspielern war Müller der ungefährlichste, verantwortlich sind dafür zwei vergebene Großchancen gegen 96. Dass der Bayern-Profi trotzdem unter den Top 3 auftaucht, lag an seinen zwei Torvorlagen. Die Top-Platzierung geht vor Wolfsburgs Yunus Malli an Kingsley Coman. Der Franzose machte mit seinem Treffer zum 2:1 und einem Assists zum dritten Tor den Bayern-Sieg perfekt.

Nach der Trennung von Carlo Ancelotti sollen beim FC Bayern nicht alle froh gewesen sein: James Rodríguez galt als Wunschspieler des Italieners und Stammspieler. Mittlerweile weiß man: Unter Heynckes ist er weiter gesetzt. In sechs von sieben Bundesligapartien spielte der Kolumbianer von Beginn. Gegen Hannover verdiente sich James seine Nominierung für die SPON11 mit erfolgreichen Pässen in die gefährlichste Spielfeldzone und mehreren Balleroberungen.

Kein Tor, nur zwei Mal in der Startelf, lange verletzt: Hoffenheims Serge Gnabry wäre vor dem 14. Spieltag ein sicherer Kandidat für einen Platz in der Liste "Verlierer der Saison" gewesen. Vergessen Sie das! Die Leihgabe des FC Bayern überzeugte beim 4:0-Sieg über Leipzig mit einem Doppelpack. Bei beiden Toren zeigte er seine schnelle Auffassungsgabe und starke Technik. Vor allem sein Treffer zum 3:0 aus 45 Metern war brillant. Guido Burgstaller gilt dagegen nicht als großer Techniker, ist aber Schalkes bester Torjäger und ein Grund für den Aufschwung unter Trainer Domenico Tedesco. Beim 2:2 gegen Köln erzielte er sein sechstes Saisontor und bereitete das 2:1 durch Amine Harit vor. Wie schon in der Vorwoche erreichte der Marokkaner Bestwerte.

Und das ist die SPON11 des 14. Spieltags:

(Sie wollen wissen, wie der SPIX berechnet wird? Hier entlang).