Bundesliga-Noten Leverkusens Trumpfkarte heißt Leon Bailey - die Top-Elf des Spieltags

Platz 14 nach fünf Spieltagen: Bayer Leverkusen hat den Start unter seinem neuen Trainer Heiko Herrlich gründlich verpatzt. Es folgte der 6. Spieltag, und eine beeindruckende Serie begann: Leverkusen hat aus den vergangenen zehn Spielen 20 Punkte geholt, nur Bayern München (23 Punkte) sammelte in diesem Zeitraum mehr.

Ein Gesicht des Aufschwungs: Leon Bailey. Der Jamaikaner trumpfte in dieser Saison bereits häufiger auf, an diesem Spieltag steht der offensive Außenspieler dank seiner beiden Torvorlagen gegen den VfB Stuttgart in der SPON11 des Wochenendes.

Die Spitzenposition im Tor geht zwar an Hannovers Keeper Philipp Tschauner, bemerkenswert war aber auch der Auftritt von Tom Starke. Eigentlich hatte Starke seine aktive Karriere bereits im Sommer beendet. Eigentlich. Gegen Frankfurt spielte der mittlerweile 36-Jährige erstmals seit seiner Rückkehr, wehrte mehrere Schüsse ab, blieb zu null - und holte damit einen soliden fünften Platz.

Wie hat mein Lieblingsspieler abgeschnitten? Klicken oder wischen Sie sich durch das Ranking.

Kleine Quizfrage: Wer bildet das torgefährlichste Innenverteidiger-Duo der Liga? Matthias Ginter und Jannik Vestergaard wäre die richtige Antwort, beide Abwehrspieler von Mönchengladbach kommen auf je drei Treffer. Beim 1:1 gegen Schalke gelang zwar beiden kein Tor (Vestergaard nur ein Eigentor), Ginter glänzte allerdings als Vorbereiter zum 1:0 durch Christoph Kramer. Damit hat der frühere BVB-Profi genauso viele Scorerpunkte wie Offensivstar Raffael (vier). Frankfurts Carlos Salcedo verdiente sich seine SPON11-Nominierung dank einer starken Passquote (89 Prozent) und neun Balleroberungen.

Hamburgs Douglas Santos wird allmählich zum Stammgast in der Mannschaft des Spieltags. Mit soliden Defensivwerten (drei geklärte Bälle, vier gewonnene Tacklings) schafft es der Brasilianer zum zweiten Mal in Serie in die SPIX-Elf. Ein weiterer Grund: Der HSV blieb beim Remis gegen Wolfsburg ohne Gegentreffer - zum dritten Mal in der Bundesliga in Folge, das gelang den Hamburgern letztmals im September 2015. Der letzte Platz im Ranking der Außenverteidiger geht an Marcel Schmelzer, der beim letzten Spiel unter Trainer Peter Bosz miserable Werte erreicht. Dem früheren Nationalspieler gelang beispielweise keine einzige Balleroberung.

Vierte SPON11-Nominierung in Folge? Für Arturo Vidal sah es danach aus, der Bayern-Spieler schoss das Siegtor beim Erfolg in Frankfurt. Dass es am Ende nicht für einen Platz in der Bestenelf reichte, lag an seinem schwachen Zweikampfverhalten. Oft war der Chilene zu spät, die Folge: Jupp Heynckes nahm Vidal wegen eines drohenden Platzverweises in der 55. Minute vom Feld. Besser machte es Christoph Kramer, der neben seinem Treffer gegen Schalke auch als Passgeber positiv auffiel. Hannovers Pirmin Schwegler war ein Grund, warum sein Ex-Klub Hoffenheim die vierte Saisonniederlage kassierte. Der Schweizer war von allen defensiven Mittelfeldspielern der stärkste Balleroberer (sieben gewonnene Tacklings, zehn eroberte Bälle).

Seit dem 5. Spieltag nicht mehr verloren, am Freitag als erstes Team den VfB in Stuttgart besiegt, mittlerweile Tabellenfünfter: Wenn man von Bayern München einmal absieht, ist Bayer Leverkusen aktuell die Mannschaft der Stunde. Der positive Trend ist besonders Leon Bailey zu verdanken. Dank seiner beiden Torvorlagen steht der Jamaikaner zum zweiten Mal in Serie - und das vierte Mal insgesamt in dieser Saison - in der SPON11. Es überrascht nicht, dass der FC Chelsea Bailey angeblich im Winter verpflichten möchte. Der 20-Jährige kam erst im vergangenen Winter aus Genk nach Leverkusen.

Pascal Stenzel ist noch kein Kandidat für den FC Chelsea und war auch an keinem Treffer bei Freiburgs sensationeller Aufholjagd in Köln direkt beteiligt, konnte aber mit einigen gewonnenen Dribblings und Balleroberungen überzeugen.

Zwei Tore gegen Neymar und Co: Corentin Tolisso war bei Bayern Münchens erfolgreicher "Revanche" gegen Paris der Mann des Abends. Gegen Frankfurt konnte er nicht überzeugen, nach seiner Einwechslung für Vidal (55.) blieb Tolisso unauffällig: kein Torschuss, keine Pässe ins gefährliche Angriffsdrittel - der Franzose war von allen Offensivspieler der Schwächste. Der Beste? Heißt Jannik Haberer. Mit seinem zweiten Saisontor zum 2:3 brachte er Freiburg zurück ins Spiel gegen Köln. Die große Show gehörte aber einem anderen Freiburger.

Drei Treffer, zwei davon fielen per Elfmeter in den Schlussminuten und brachten den 4:3-Sieg: An Nils Petersen führt an diesem Wochenende kein Weg vorbei. Und das nicht nur aus sportlichen Gründen: Bereits vor dem Spieltag stand der Freiburger wegen seines erstaunlichen Interviews über Intelligenz im Fußball ("Ich verblöde seit zehn Jahren", mehr lesen Sie hier) in den Schlagzeilen. Es folgte der nervenstarke Auftritt gegen Köln, der die Lage im unteren Tabellendritter verschärft, zwischen Platz elf und 17 liegen nur vier Punkte. Auch ein Blick ans Ende des SPIX-Rankings lohnt sich: Thomas Müller, Jan-Fiete Arp und Mario Gomez stehen auf den letzten drei Plätzen.

Und das ist die SPON11 des 14. Spieltags:

(Sie wollen wissen, wie der SPIX berechnet wird? Hier entlang).