Bundesliga-Noten Schalkes Aufholjäger - die Top-Elf des Spieltags

Das musste ja so kommen! Schon seit einiger Zeit spielen die Bayern nicht so souverän, wie es die Serie von neun Siegen am Stück unter Trainer Jupp Heynckes vermuten lässt. In Anderlecht in der Champions League waren die Münchner trotz schwacher Leistung mit einem Sieg davon gekommen, gegen Mönchengladbach waren sie reif: 1:2 verloren, der Heynckes-Lauf beendet. Allerdings: Ganz so erwartbar, wie es scheint, war das nicht.

Schon in Belgien war Bayern trotz eines allenfalls mäßigen Auftritts das gefährlichere Team, davon zeugen 13 Torschüsse von innerhalb des Strafraums. Und auch gegen die Borussia sprach das Chancenverhältnis für den Rekordmeister. Dass Bayern trotz 25 Abschlüssen (Gladbach: sieben) verlor, lag auch an Yann Sommer. Der Torhüter parierte insgesamt sieben Schüsse, vier davon aus zentraler Position aus dem Strafraum. Geht es allein nach Gelegenheiten, hätten die Bayern also nicht verlieren müssen.

Vor rund acht Monaten wurde Thilo Kehrer zum Helden. Damals erzielte das Schalker Abwehrtalent sein erstes Bundesligator, ausgerechnet im Revierderby gegen den BVB. Als sich die Rivalen am Samstag erneut gegenüberstanden, erlebte Kehrer ein Spiel zum Vergessen. Vier Gegentreffer in 25 Minuten, Fehlpässe in der eigenen Hälfte, wenig Balleroberungen - Schalkes desaströser Auftritt lag natürlich nicht nur, aber eben auch an Kehrer. Die Aufholjagd mit spektakulärem Ausgang (Endstand: 4:4) erlebte der 21-Jährige dann von der Bank. Ergibt im SPIX-Ranking den letzten Platz.

Sonderfälle sind Schalkes Naldo und Benjamin Stambouli. Beide waren in verschiedenen Kategorien herausragend, Naldo mit seinem Treffer zum 4:4, Stambouli mit gleich zwei Assists und etlichen Balleroberungen. Für wirklich gute Platzierungen ließen die Schalker jedoch einfach zu viele Chancen zu. An der Spitze der Rangliste: Hannovers Abwehrchef Salif Sané, der beim 1:1 gegen Stuttgart in gleich zwei Kategorien (zweite Bälle erobert, abgefangene Bälle) der spieltagsbeste Innenverteidiger war. Auf Platz zwei landet Leipzigs Dayot Upamecano.

Quizfrage: Welcher Bundesligaprofi hat in der laufenden Saison die meisten Torvorlagen geliefert? Wenn Sie auf den Namen Philipp Max gekommen sind, dürfen Sie sich als wahrer Experte fühlen. Der 24-Jährige führt die Liste gemeinsam mit Wolfsburgs Daniel Didavi an, beide gaben sechs Assists. Im Gegensatz zu Didavi ist Max aber kein Offensivspieler, sondern Linksverteidiger. Sollte der Augsburger seine Quote halten, käme er am Saisonende auf 16 Vorlagen. Und wäre damit nicht nur ein Kandidat für die Top-Klubs der Liga, sondern auch für die Nationalmannschaft.

Hat Arturo Vidal seinen Zenit überschritten? Ja, vermutete unter anderem SPIEGEL ONLINE kürzlich, für den FC Bayern sei er inzwischen mehr Risikofaktor denn Stütze. Doch der 30-Jährige zeigt aktuell eindrucksvoll, dass er auch anders kann. Gegen Mönchengladbach verloren die Münchner zwar, Vidal aber überzeugte mit zahlreichen Balleroberungen, erfolgreichen Pässen hinein in die gefährlichste Spielfeldzone und dem Tor zum 1:2.

Im Schatten des 4:4-Spektakels im Revierderby und dem Gladbacher Erfolg über die Heynckes-Bayern stand das 3:0 des Hamburger SV gegen Hoffenheim. Dabei war das Resultat ähnlich bemerkenswert. Immerhin zerlegte hier ein Abstiegskandidat einen Champions-League-Anwärter. Entsprechend schwach schneiden etliche TSG-Profis ab, insbesondere Innenverteidiger Kevin Akpoguma und Nationalspieler Sandro Wagner. Und entsprechend stark stuft der SPIX die HSV-Elf ein. Der Beste: Filip Kostic. Der 25-Jährige war mit einem Pass in den Strafraum am 1:0 beteiligt, er lieferte drei Torschussvorlagen und erzielte selbst einen Treffer. Auf Rang zwei: Schalkes Daniel Caligiuri, der in Dortmund mit einem Tor und einem starken Wert in der Kategorie "Balleroberung" brillierte.

Fußballer wie Naby Keïta gibt es nur wenige auf der Welt: solche, die alles können, und das auch noch auf Spitzenniveau. Keïta glänzt offensiv wie defensiv, er kann Spiele beschleunigen und beruhigen, vor allem kann er sie entscheiden. So wie beim 2:0 gegen Werder Bremen. Da erzielte der 22-Jährige das Leipziger 1:0, dribbelte sich durch die Reihen der Bremer und überragte im Spiel gegen den Ball. 14-mal eroberte Keïta zweite Bälle. Kein Mittelfeldspieler in dieser Saison kommt an diesen Wert heran. Keïta fing zudem vier Pässe ab und eroberte vier Bälle im Zweikampf. Viel bessere Leistungen hat die Bundesliga auf dieser Position in den vergangenen Jahren nicht erlebt.

Wenn man der Schalker Aufholjagd gegen den BVB ein Gesicht geben möchte, dann am besten das von Amine Harit. Harit, 20, erlebte von der Bank aus, wie seine Mitspieler Treffer im Sechs-Minuten-Takt kassierten. Nach einer guten halben Stunde kam der Franzose dann für Franco di Santo, den spielstagsschwächsten Stürmer. Und Schalke drehte auf. Mit Harit auf dem Platz war S04 das offensivstärkste Team des Spieltags. Ein Tor erzielte er selbst, vor allem brillierte er aber mit seinen Dribblings, die ihn für Dortmund unberechenbar machten. Besser als Harit waren nur Herthas Vedad Ibisevic, der beim 2:0-Erfolg in Köln beide Treffer erzielte, und Alfreð Finnbogason, dem gegen Wolfsburg ein Tor und ein Assist gelangen.

