Im Fußball wirft man oft leichtfertig mit Superlativen um sich. Vermeintlich historische Leistungen halten selten dem Test der Zeit stand, meist geraten sie bereits nach wenigen Wochen wieder in Vergessenheit. Was Dodi Lukebakio am Wochenende gegen den FC Bayern gelang, dürfte aber für die Ewigkeit festgehalten werden - und sei es nur in den Archiven der Statistiker.

Fortuna Düsseldorfs Stürmer ist erst der sechste Bundesliga-Spieler, dem ein Dreierpack beim FC Bayern gelang. Seine prominenten Vorgänger: Klaus Toppmöller (1976), Detlef Szymanek (1976), Klaus Fischer (1976), Marek Lesniak (1993) und Ebbe Sand (2001).

Einen Rekord hält Lukebakio jedoch alleine: Er war der erste Bundesliga-Stürmer, dem dieses Kunststück in der Allianz Arena gelang. Seit die Bayern 2005 in das neue Stadion umgezogen sind, schoss nur ein Stürmer drei Tore bei den Bayern: Cristiano Ronaldo, 2017 beim 4:2-Sieg von Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale. Einschränkend muss man jedoch festhalten: Der dreimalige Weltfußballer erzielte damals zwei seiner Tore in der Verlängerung, zudem waren die Bayern nach einer Roten Karte eine Stunde lang dezimiert. Selbst Ronaldo kann also nicht mit der Fabelleistung von Lukebakio mithalten.

Natürlich schafft Fortunas Drei-Tore-Mann mit seiner historischen Leistung auch den Sprung in unsere Elf der Woche. Ungewohnt: Kein einziger Bayern-Spieler steht in der Topelf, anders als noch am 10. Spieltag nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SC Freiburg. Grundlage ist wie immer der SPIX, der die Leistung aller Bundesliga-Spieler anhand objektiver Statistiken bewertet.

Wie hat mein Lieblingsspieler abgeschnitten? Klicken oder wischen Sie sich durch das Ranking.

Das 1:1-Unentschieden zwischen dem SC Freiburg gegen Werder Bremen war ein Duell der Torhüter: Siebzehn Bälle flogen auf die Tore von Freiburgs Alexander Schwolow und Bremens Jiri Pavlenka, nur zwei davon landeten im Netz. Da Pavlenka einen Schuss mehr halten konnte als sein Gegenüber und außerdem im Spielaufbau höhere Werte aufwies, erreichte er einen leicht höheren SPIX (98) als sein Freiburger Gegenüber (97).

Als Gladbachs Innenverteidiger in der 37. Minute mit seinem Hannoveraner Gegenspieler Noah Joel Sarenren Bazee zusammenstieß, zuckte die Gladbacher Bank zusammen. Der Abwehrchef musste das Feld verlassen. Was für ein Rückschlag für den Tabellenzweiten! Doch Ersatzmann Tony Jantschke vertrat den Nationalspieler gut. So gut, dass er den höchsten SPIX aller Innenverteidiger an diesem Spieltag erreichte (95). Neben ihm steht Leverkusens Sven Bender (94) in der Topelf des Spieltags.

BVB-Trainer Lucien Favre hat sein Team in dieser Saison radikal verjüngt. Lukas Piszczek gehört zu den wenigen alteingesessenen Spielern, die unter Favre noch eine Stammplatz-Garantie besitzen. Und das nicht zu Unrecht: Bereits zum dritten Mal in dieser Saison gelang Piszczek der Sprung in die Topelf des Spieltags. Gegen Mainz feierte er eine Premiere: Sein Siegtreffer zum 2:1 war sein erstes Tor in dieser Saison. Dennoch reicht sein SPIX (95) nicht heran an den Wert von Theodor Gebre Selassie (98) - und das, obwohl der Bremer kein Tor erzielte.

Auch Daniel Baier ist ein Dauerbrenner der Liga: In 230 aller bisherigen 250 Bundesliga-Spiele des FC Augsburg stand Baier auf dem Platz. Seine Stärken: seine Übersicht im zentralen Mittelfeld, seine Technik sowie seine Antizipation im Spiel gegen den Ball. All diese Facetten konnte man im Spiel gegen Eintracht Frankfurt bewundern. Geholfen hat es seinem Klub aber nicht: Am Ende gab es eine 1:3-Klatsche gegen konterstarke Frankfurter.

Vergangene Saison gehörte Daniel Caligiuri häufig zu den Leistungsträgern der Schalker Vizemeister-Elf. Diese Saison schwanken Caligiuris SPIX-Werte genauso wie die Leistungen des gesamten Teams. Beim 5:2-Erfolg über Aufsteiger Nürnberg erreichte er dank zweier Assists einen makellosen SPIX von 100. Sein Gegenüber in der Elf der Woche, Thorgan Hazard, ist in dieser Saison hingegen die Konstanz in Person. Ihm gelangen am Wochenende Saisontreffer Nummer acht, Assist Nummer fünf - und zum dritten Mal der Sprung in die Topelf.

Gerade einmal 44 Sekunden waren gespielt, als Kerem Derimbay seine Hoffenheimer gegen Hertha BSC in Führung schoss. Auch in den folgenden 89 Minuten zeigte Demirbay eine starke Leistung, bereitete einen weiteren Treffer vor und legte zwei Großchancen auf. Dass Hertha am Ende das Comeback gelang, lag mehr an der schwachen Abwehrleistung der Hoffenheimer denn am Spielgestalter Demirbay (SPIX: 96).

Drei Tore gegen den FC Bayern München - klar, dass an Dodi Lukebakio kein Weg vorbeiführt. Kurios: Erst zum zweiten Mal in dieser Saison setzte Friedhelm Funkel den Belgier als Stürmer ein, sonst lief er meist als Außenspieler auf. An seiner Seite steht ein nicht minder unscheinbarer Stürmer in der Topelf: Schalkes Steven Skrzybski gelang gegen Nürnberg ein Doppelpack. Auf den gebürtigen Berliner trifft im Übrigen ein Klischee zu, das heute nur noch wenige Bundesliga-Spieler erfüllen: Bereits als Kind war er großer Fan des FC Schalke 04, hat sogar in Schalker Bettwäsche geschlafen. Für ihn dürfte am Wochenende ein Traum in Erfüllung gegangen sein.