Bundesliga-Prognose Im Rücken der Bayern

Am Abend wird sie angepfiffen, die mittlerweile 55. Bundesligasaison. 26 Mal ging der Meistertitel an den FC Bayern München (plus ein Titel 1931/1932), fünf Mal nacheinander haben die Bayern zuletzt den Titel geholt, unter Jupp Heynckes, unter Josep Guardiola, zuletzt unter Carlo Ancelotti.

Was soll also dafür sprechen, dass sich das in der kommenden Spielzeit ändert? Einiges - aber es wird zu wenig sein. Die Bayern werden am Ende dieser Prä-WM-Saison wieder auf dem Rathausbalkon routiniert feiern, noch ist die Konkurrenz nicht stark genug, um die Schwächephasen der Münchner, die es geben wird, auszunutzen. Aber die Ära der Dominanz neigt sich dem Ende entgegen.

Dem FC Augsburg, dem HSV, Mainz 05, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 wird das vollständig egal sein. Sie haben in der neuen Spielzeit ganz andere Probleme.

Natürlich nur, wenn diese Saisonprognose zutrifft. Eine Prognose ist eine Prognose ist eine Prognose. So sieht sie aus: