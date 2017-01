Rankings der Bundesliga-Hinrunde Stell dir vor, du wirst 33, und dein Marktwert bricht ein

Der Jüngste

17 Jahre, vier Monate und vier Tage - so alt war Leverkusens Kai Havertz bei seinem Bundesliga-Debüt am 15. Oktober gegen Werder Bremen. In der laufenden Saison ist er damit der jüngste eingesetzte Spieler. Die Premiere misslang zwar, Bayer verlor 1:2, doch zum Nachteil entwickelte sich die Pleite für Havertz nicht. Auch im Anschluss blieb der Mittelfeldspieler ein wichtiger Bestandteil der Bayer-Elf, bisher sind für ihn neun Spiele notiert. Der jüngste Profi der Bundesliga-Geschichte ist weiter Nuri Sahin, er war bei seinem Debüt am 6. August 2005 gerade einmal 16 Jahre, elf Monate und einen Tag alt.