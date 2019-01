Fortuna Düsseldorf hat sein Heimspiel gegen RB Leipzig 0:4 verloren und damit den fünften Bundesligasieg in Folge deutlich verpasst. Yussuf Poulsen (2. Minute, 16.) und Ibrahima Konaté (9.) hatten die Partie bereits nach 16 Minuten mit drei Treffern für die Gäste vorentschieden. Konrad Laimer erhöhte in der 68. Minute auf 4:0. Leipzig rückt durch den Sieg in Düsseldorf auf Tabellenplatz vier vor.

An der frühen Führung für Leipzig war Düsseldorfs Torwart Michael Rensing nicht ganz unschuldig. In der zweiten Minute ließ er den Ball nach einer Ecke fallen. Poulsen kam nach Gestocher im Strafraum zum Schuss und traf zur Führung. Es war das früheste Gegentor für Fortuna seit 22 Jahren.

Im Abstand von jeweils sieben Minuten fielen anschließend die Treffer Nummer zwei und drei. Erst zeigte Innenverteidiger Konaté (9.) ein starkes Dribbling und schob den Ball in die lange Ecke, dann legte Poulsen (16.) mit einem Linksschuss nach - Doppelpack für den Dänen, der gemeinsam mit Timo Werner 13 der letzten zehn Bundesliga-Tore für Leipzig erzielte. Das vierte Tor der Leipziger (68.) fiel nach einem erneuten Torwartfehler von Rensing. Er ließ einen Distanzschuss von Marcel Sabitzer vor die Füße von Laimer prallen, der seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte.

Während Leipzig in der Tabelle wieder an Eintracht Frankfurt vorbeizieht , die durch das Unentschieden in Bremen auf den vierten Platz vorgerückt waren, hat die Niederlage für die Fortuna keine Auswirkungen auf den Tabellenplatz. Alle Verfolger des Tabellen-14. konnten im Abstiegskampf nicht punkten.

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig 0:4 (0:3)

0:1 Poulsen (2.)

0:2 Konaté (9.)

0:3 Poulsen (16.)

0:4 Laimer (68.)

Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Morales - Raman (46. Duksch), Stöger, Fink (63. Hennings), Usami - Lukebakio (77. Barkok)

Leipzig: Gulácsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - Sabitzer (85. Cunha), Adams, Deme, Laimer - Werner (84. Augustin), Poulsen

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Zuschauer: 34.394

Gelbe Karten: Ducksch (1)