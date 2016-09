Bundesliga RB Leipzig bezwingt Augsburg

RB Leipzig hat das Auftaktspiel des sechsten Bundesliga-Spieltags gewonnen. Gegen den FC Augsburg setzte sich das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl 2:1 (1:1) durch. Emil Forsberg (11. Minute) und Yussuf Poulsen (51.) trafen für Leipzig, Dong-Won Ji erzielte das Augsburger Tor (14.).

Leipzig (12 Punkte) steht vorerst auf Rang drei, punktgleich mit Borussia Dortmund auf Platz zwei. Die Mannschaft überbot damit die bisherige Start-Bestmarke eines Bundesliga-Debütanten aus dem Jahr 1969, als Rot-Weiß Oberhausen fünf Spiele ohne Niederlage geblieben war.

RB erwischte den besseren Start in die Partie, für das Führungstor benötigten die Gastgeber allerdings die Mithilfe von Marwin Hitz. Der FCA-Torwart ließ einen Schuss von Marcel Sabitzer zur Seite prallen, was Forsberg die Möglichkeit zum Nachschuss gab. Der Schwede traf an Hitz vorbei ins kurze Eck.

Doch die Führung währte nur kurz. Ein öffnender Pass von Daniel Baier erreichte Ji am rechten Leipziger Strafraumeck, wo der Angreifer RB-Verteidiger Marcel Halstenberg mit einem Wackler aussteigen ließ und den Ball ins Tor schlenzte. Der Treffer sollte die schönste Aktion des FCA bleiben, denn außer dem Kunstschuss brachten die Gäste in der ersten Hälfte keinen nennenswerten Abschluss zustande. Mit dem Leipziger Gegenpressing wirkte das Team überfordert, auch, weil nicht genug Spieler in die Tiefe starteten, wenn der Ball mal erobert wurde. Es war, als dachten die Augsburger auch in Ballbesitz vor allem ans Verteidigen.

Doch selbst das gelang nicht perfekt. RB brach mit dynamischen Attacken immer wieder durch die Abwehr der Gäste: Nach Vorarbeit des starken Sabitzer und einem Stellungsfehler von Torwart Hitz köpfte Timo Werner den Ball auf die Latte (25.); später schoss Forsberg am Tor vorbei (40.), Werners Versuch konnte Hitz parieren (43.), auch Sabitzer scheiterte an dem Keeper (48.). Entsprechend folgerichtig war das 2:1 durch Poulsen, der von Sabitzer angespielt wurde, kurz anzog und den Ball unter die Latte hämmerte.

Augsburg wurde nach dem erneuten Rückstand zwar offensiver, die besseren Chancen hatte aber weiter RB. Die größte vergab Werner, der bei einem Konter nicht auf den freistehenden Poulsen ablegte, sondern es selbst versuchte und über das Tor schoss (61.). Zudem verpassten Naby Keïta und Poulsen per Doppelgelegenheit den dritten Leipziger Treffer (89.). Das hätte sich beinahe gerächt, als Augsburgs Alfred Finnbogason in der 90. Minute im Leipziger Strafraum frei zum Schuss kam. Der Abschluss des Stürmers war der einzige, den das Team in der zweiten Hälfte aufs Tor brachte.

RB Leipzig - FC Augsburg 2:1 (1:1)

1:0 Forsberg (11.)

1:1 Ji (14.)

2:1 Poulsen (52.)

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Keïta, Demme (89. Ilsanker) - Sabitzer, Forsberg (80. Kaiser) - Poulsen, Timo Werner (87. Burke)

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kacar (84. Altintop), Baier - Ji, Koo (78. Teigl), Max (66. Schmid) - Finnbogason

Schiedsrichter: Osmers (Hannover)

Zuschauer: 35.721

Gelbe Karten: - Koo, Kacar, Hinteregger