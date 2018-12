Leipzig bleibt zu Hause ungeschlagen: Durch das 4:1 gegen Mainz sicherte sich das Team von Trainer Ralf Rangnick den sechsten Sieg im achten Heimspiel. Yussuf Poulsen (14. und 19. Minute) und Timo Werner (75., 88.) trafen für Leipzig, Karim Onisiwo für den FSV (38.).

In der Tabelle festigte RB damit Platz vier und verkürzte den Abstand auf Gladbach (Platz zwei) und Bayern (Platz drei) auf zwei Punkte. Im direkten Duell am Mittwoch (20.30 Uhr) in München könnte Leipzig damit am Rekordmeister vorbeiziehen.

Mainz hielt insgesamt sehr gut mit, brachte sich aber auch durch leichtfertige Fehler um die Chance auf einen Punkt. Das galt besonders für das dritte Tor: Jean-Philipp Gbamin passte im Spielaufbau in den Fuß von Diego Demme, der auf Werner spielte. Moussa Nhiakaté ging nur halbherzig in den Zweikampf, der Leipziger Angreifer setzte sich durch, umkurvte Robin Zentner und traf mit seinem elften Pflichtspieltor zum 3:1.

Schon in der ersten Hälfte hatte Nhiakaté es verpasst, vor einem Treffer entscheidend einzugreifen. Er schaffte es nicht, eine flache Hereingabe von Werner zu klären, hinter dem Mainzer schob Poulsen zum 2:0 ein (19.). Nur fünf Minuten zuvor hatte der Däne auch das 1:0 erzielt: Mit der Fußspitze lenkte er eine scharfe Hereingabe von Kevin Kampl ins Tor (14.). Zum vierten Mal erzielte er damit in dieser Saison das 1:0. Mit nun sieben Saisontoren in der Bundesliga hat Poulsen außerdem schon jetzt einen persönlichen Bestwert aufgestellt.

Nach einer halben Stunde wurde Mainz deutlich besser und gefährlicher. Mateta, Danny Latza und Gbamin verpassten innerhalb weniger Sekunden allesamt das Tor zum Anschluss (33.). Dann traf Onisiwo nach einer Flanke von Levin Öztunali per Kopf (38.). In der zweiten Hälfte kam Alexandru Maxim dem Ausgleich am nächsten, als sein Freistoß knapp neben das Tor flog (73.). Auch Leipzig ließ erste Gelegenheiten ungenutzt, bevor Werner den Sieg sicherte. Nach seinem Tor zum 3:1 sorgte er auch für den Treffer zum Endstand (88.).

RB Leipzig - FSV Mainz 05 4:1 (2:1)

1:0 Poulsen (14.)

2:0 Poulsen (19.)

2:1 Onisiwo (38.)

3:1 Werner (75.)

4:1 Werner (88.)

Leipzig: Gulasci - Konaté, Orban, Upamecano - Klostermann (85. Ilsanker), Demme, Halstenberg - Sabitzer, Kampl (46. Laimer) - Poulsen, Werner (89. Bruma)

Mainz: Zentner - Brosinski, Bell, Niakhaté, Aaron - Gbamin - Öztunali (83. Boetius), Latza - Quaison (67. Maxim) - Onisiwo (78. Ujah), Mateta

Schiedsrichter: Petersen

Gelbe Karten: Orban, Upamecano, Sabitzer - Niakhaté, Latza, Zentner

Zuschauer: 30.000