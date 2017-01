Bundesliga Leipzig bleibt Bayern auf den Fersen

Der Aufsteiger gegen einen Fast-Absteiger - das ist normalerweise nicht die geborene Voraussetzung für ein Spitzenspiel. Aber in dieser Bundesligasaison ist vieles anders - und daher war RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt zum Jahresbeginn tatsächlich das Duell des Zweiten gegen den Vierten. Ein Duell, das Leipzig mit dem 2:0 souverän gewann und das quasi nach drei Minuten bereits vorentschieden war.

Frankfurts Keeper Lukas Hradecky war der unglücklichste Mann an diesem Abend. Das Spiel war kaum angepfiffen, da geriet der Torwart beim Herauslaufen gegen den heranstürmenden Leipziger Timo Werner ins Straucheln und wusste sich nicht anders zu helfen, als den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand aufzufangen. Im Unterschied zu Hradecky blieb Schiedsrichter Deniz Aytekin daraufhin wirklich keine andere Wahl: Er musste Rot zeigen. Nur der Kölner Youssef Mohamad flog 2010 mal früher vom Platz als der Frankfurter.

Ersatzmann Heinz Lindner parierte mit seiner ersten Amtshandlung den folgenden Freistoß zwar erst noch, aber Leipzigs Marvin Compper beförderte den Abpraller zur 1:0-Führung über die Linie.

Rebic hat Glück, nicht Gelb-Rot zu sehen

Die dezimierte Eintracht - Lindner kam für Stürmer Branimir Hrgota - mühte sich zwar in der Folge um Kontenancen, aber RB hatte es jetzt noch leichter, sein Tempospiel aufzuziehen. Yussuf Poulsen hätte fast für das schnelle 2:0 gesorgt, auch in der Folge blieb RB hochüberlegen - das Fehlen des gesperrten Offensivstrategen Emil Forsberg fiel nicht ins Gewicht. Frankfurt hatte noch Glück, dass nicht auch ihr Offensivspieler Ante Rebic seinem Torwart in die Kabine folgen musste. Nach einer Gelben Karte und einem folgenden Ellbogeneinsatz wandelte er am Rand des Feldverweises.

Kurz vor der Pause erfolgte dann der vorzeitige K.-o.-Schlag für die Gäste. Werner verlängerte einen Keita-Freistoß mit dem Kopf ins lange Eck, wieder war Lindner machtlos. Mit dem 2:0 ging es in die Kabinen. Der Frankfurter Widerstand war gebrochen.

Was in der zweiten Hälfte folgte, war die Kür. RB hielt das Tempo hoch, spielte die Überzahl elegant aus - und das 3:0 in der 67. Minute war zwangsläufig. Frankfurts Verteidiger Jesús Vallejo beförderte einen Schuss von Halstenberg über die eigene Linie ins Netz.

RB behält durch den Sieg seinen zweiten Platz auf Rufweite zu Tabellenführer Bayern München. Frankfurt verliert gegenüber der Konkurrenz aus Hoffenheim und Dortmund wichtige Punkte.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Compper (3. Minute) 2:0 Werner (45.) 3:0 Vallejo (Eigentor 67.)

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Demme, Keita - Ilsanker (71. Burke), Sabitzer - Werner, Poulsen (61. Selke)

Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hector, Vallejo - Mascarell, Hasebe - Chandler, Oczipka - Rebic, Gacinovic (72. Barkok) - Hrgota (3. Lindner).

Schiedsrichter: Aytekin

Zuschauer: 42.558 (ausverkauft)