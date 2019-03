Fußball-Bundesliga 5:0! Leipzig demütigt Hertha BSC

RB Leipzig hat den dritten Platz in der Bundesliga-Tabelle gefestigt. Dank eines 5:0 (2:0)-Siegs gegen Hertha BSC liegt das Team von Trainer Ralf Rangnick mit 52 Punkten nun fünf Punkte vor dem Vierten aus Gladbach (47). Auf die zweitplatzierten Bayern hat Leipzig neun Punkte Rückstand.

Die Leipziger waren von Beginn an die aktivere, die bessere Mannschaft. Da war es folgerichtig, dass Emil Forsberg in der 17. Minute zur Führung traf. Kevin Kampl brachte einen hohen Ball in den Strafraum. Forsberg nahm ihn gekonnt mit - und sorgte mit seinem erst zweiten Saisontreffer für das 1:0.

Hertha-Keeper Rune Jarstein kassierte in der ersten Hälfte noch einen zweiten Treffer. Yussuf Poulsen spitzelte Berlins Fabian Lustenberger die Kugel weg, Timo Werner dribbelte mit Tempo in den Strafraum, legte zurück auf Poulsen - und der Däne musste den Ball nur noch über die Linie schieben (27.).

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Leipzig nicht nach - und Hertha kassierte Gegentreffer Nummer drei. Eine technisch feine Vorlage von Forsberg, der einen Gegenspieler stehen ließ und den Ball in den Strafraum spielte, nutzte Poulsen für sein zweites Tor des Abends (56.).

Es kam noch bitterer für die Hertha - und erneut war es Poulsen, der Jarstein überwinden konnte. Mit einem feinen Lupfer über den Hertha-Keeper hinweg erzielte der Däne sein drittes Tor (62.). Kurz darauf traf dann auch noch Amadou Haidara zum 5:0-Endstand (64.).

RB Leipzig - Hertha BSC 5:0 (2:0)

1:0 Forsberg (17.)

2:0 Poulsen (27.)

3:0 Poulsen (56.)

4:0 Poulsen (62.)

5:0 Haidara (64.)

Leipzig: Gulacsi - Mukiele (65. Laimer), Konate, Orban, Halstenberg - Adams - Haidara, Kampl - Forsberg (75. Sabitzer) - Poulsen (70. Cunha), Timo Werner

Berlin: Jarstein - Stark, Lustenberger (59. Klünter), Rekik - Lazaro, Grujic, Mittelstädt - Arne Maier (77. Skjelbred), Duda - Kalou (75. Leckie), Selke

Schiedsrichter: Sören Storks

Zuschauer: 41.939

Gelbe Karten: Mukiele (3) - Stark (4)