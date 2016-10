Fußball-Bundesliga Leipzig gewinnt gegen Wolfsburg

RB Leipzig hat beim VfL Wolfsburg den vierten Saisonsieg im siebten Spiel gefeiert. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl gewann 1:0 (0:0) und ist nun Tabellen-Dritter. Die erneut enttäuschenden Wolfsburger belegen Platz 14.

Auch diese Partie kam nicht ohne verschossenen Elfmeter aus: Von acht Strafstößen waren an diesem Bundesliga-Wochenende zuvor schon vier vergeben worden. Emil Forsberg erhöhte die Quote auf fünf von neun. Nach einem Wolfsburger Rückpass hatte Torhüter Koen Casteels Probleme bei der Ballkontrolle, Leipzigs Timo Werner ging dazwischen - und wurde von Casteels umgegrätscht. Forsberg trat an und schoss deutlich neben das Tor (17. Minute).

Vor und nach dieser Szene war Wolfsburg die aktivere Mannschaft, Julian Draxler hatte schon nach vier Minuten die erste gute Chance, schoss aber aus rund zwölf Metern zu unplatziert. Eigentlich hätten die Gastgeber auch eine Gelegenheit aus elf Metern verdient gehabt, doch Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied anders. Leipzigs Abwehrspieler Bernardo hatte den gerade zum Kopfball hochspringenden Mario Gomez von hinten umgerammt (35.).

Eine Minute nach der Pause nahm Leipzig den Wolfsburgern in der Vorwärtsbewegung den Ball ab und konterte stark, Ricardo Rodríguez blockte den Schuss von Dominik Kaiser aber. Yussuf Poulsen kam nach einer flach hereingespielten Ecke im Strafraum zum Schuss, aber VfL-Keeper Casteels parierte (53.). Erneut Poulsen profitierte kurz darauf von einem Fehler von Jeffrey Bruma, schoss aber von der Strafraumkante über das Tor (58.).

Vor dem 1:0 glänzte Poulsen dann als Vorbereiter: Der Däne behauptete am Strafraumeck den Ball und legte quer zu Forsberg. Der Schwede traf mit Effet ins lange Eck (70.). Wolfsburg schaffte es auch danach nicht, Leipzig gefährlich zu werden. Der Aufsteiger brachte die Führung souverän über die Zeit.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:1 (0:0)

0:1 Forsberg (70.)

Wolfsburg: Casteels - Träsch, Bruma, Knoche, Ricardo Rodriguez - Seguin (60. Henrique), Luiz Gustavo (77. Mayoral) - Vieirinha (63. Brekalo), Arnold, Draxler - Gomez

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Ilsanker, Demme - Sabitzer (15. Kaiser), Forsberg (87. Keita) - Timo Werner, Poulsen (80. Burke)

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Zuschauer: 30.000

Gelbe Karten: Casteels, Arnold (2) - Halstenberg

Besonderes Vorkommnis: Forsberg schießt Foulelfmeter am Tor vorbei (17.)