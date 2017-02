Bundesliga Leipzig gewinnt in Gladbach

RB Leipzig hat sich auswärts 2:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt. Emil Forsberg erzielte in der ersten Hälfte den Führungstreffer (31. Minute), Timo Werner erhöhte im zweiten Durchgang (55.). Gladbach kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Jannik Vestergaard (81.) Durch den Sieg befindet sich Leipzig nur noch fünf Punkte hinter Tabellenführer Bayern München auf dem zweiten Platz, Gladbach liegt weiterhin auf dem zehnten Rang.

Beide Mannschaften starteten nervös in die Partie. Die Anfangsphase des Spiels war geprägt von Fehlpässen und Ballverlusten. Aus einem dieser Ballverluste resultierte die erste Chance: Stefan Ilsanker war zunächst vor Thorgan Hazard am Ball, stolperte dann jedoch, sodass der Belgier in den Strafraum ziehen konnte. Hazards Schuss landete knapp neben dem Tor von Péter Gulácsi (11.). Auf der anderen Seite hatte Leipzigs Marcel Sabitzer nach einem Pass von Emil Forsberg die Gelegenheit zur Führung, doch Yann Sommer hielt glänzend (16.). Auch einen Distanzschuss von Benno Schmitz parierte Gladbachs Keeper souverän (22.).

Leipzig war in der Folge das bessere Team und ging in Führung: Nach einer Kombination über Sabitzer spielte Werner an der Strafraumgrenze Forsberg frei. Der schwedische Nationalspieler schaute Sommer aus und platzierte den Ball aus 16 Metern zu seinem sechsten Saisontreffer unten links ins Gladbacher Tor.

Hazard verschießt Elfmeter

Kurz vor der Halbzeitpause wurde Lars Stindl im Leipziger Strafraum von Marvin Compper zu Fall gebracht, Schiedsrichter Felix Zwayer entschied auf Elfmeter (44.). Den fälligen Strafstoß hielt Gulácsi gegen Hazard (45.). Nach der anschließenden Ecke köpfte Vestergaard knapp neben das Tor (45.+1).

In der zweiten Hälfte dauerte es zehn Minuten, bis Leipzig auf 2:0 erhöhte: Diesmal bediente Forsberg nach einem Doppelpass Werner. Der 20-Jährige schoss den Ball im Strafraum in die lange Ecke, Sommer hatte keine Abwehrchance.

Wenig später hatte Stindl die Chance zum Anschlusstreffer, als er völlig frei stehend vor Gulácsi auftauchte. Allerdings überlegte Gladbachs Offensivspieler zu lange und schoss aus kurzer Distanz genau auf Leipzigs Torhüter (64.). Vestergaard sorgte kurz vor dem Ende der Partie nach einer Ecke von Hazard per Kopf für den 1:2-Endstand.

In der Folge verwaltete Leipzig die Führung und ließ keine erwähnenswerten Chancen mehr zu. Nach der Niederlage in der Europa League gegen den AC Florenz verlor Gladbach unter Dieter Hecking nun auch erstmals in der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 1:2 (0:1)

1:0 Forsberg (31.)

2:0 Werner (55.)

2:1 Vestergaard (81.)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt (62. Hofmann) - Kramer, Dahoud - Hazard, Johnson (80. Drmic) - Stindl - Hahn (62. Herrmann)

RB Leipzig: Gulacsi - Schmitz, Compper, Ilsanker, Halstenberg - Keita (76. Khedira), Demme - Sabitzer, Forsberg (83. Upamecano) - Burke (66. Kaiser), Werner

Zuschauer: 51.000

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Gelbe Karten: Wendt, Stindl, Hazard, Kramer - Halstenberg, Keita, Demme, Forsberg

Bes. Vorkommnis: Gulácsi hält Foulelfmeter von Hazard (44.)