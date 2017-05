Bundesliga-Bilanz Einer wird durchkommen

FC Bayern Erster, Darmstadt Letzter. So what? Genau so, wie es zu erwarten war, wie es selbst die prognostiziert haben, die ansonsten bei Tipps regelmäßig falsch liegen. Das klingt, als sei die gerade beendete Bundesligasaison eine von denen, die man bald vergessen hat und schnell vergessen kann. Anhänger von Schalke 04, Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen haben diese Spielzeit womöglich jetzt schon aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Dabei hat sie Potenzial, in Erinnerung zu bleiben.

Es war eine Saison, die althergebrachte Hierarchien unterhalb der Kategorie FC Bayern zum Einsturz gebracht hat. Mit RB Leipzig und Hoffenheim werden zwei Teams künftig international spielen, für die alles jenseits der Bundesliga komplettes Neuland ist, der 1. FC Köln kehrt nach 25 Jahren aufs europäische Parkett zurück. Schalke, Gladbach und Leverkusen, Dauergäste im Europacup in den Vorjahren, dürfen sich nach einer Spielzeit im Mittelmaß für mindestens ein Jahr regenerieren, dasselbe gilt für den VfL Wolfsburg, er weiß nur noch nicht genau, in welcher Liga er das tun darf.

Es ist also vieles nicht mehr so, wie es jahrelang war in der Liga. Aber reicht das schon, um von einer Umbruchsaison zu sprechen, von einem Trend, von einer Wachablösung sogar?

Junge Spieler sind Leipzigs "Blue Chips"

Die besten Aussichten, standhaft zu bleiben, hat der Vizemeister. RB Leipzig hat ein furioses erstes Bundesligajahr hinter sich, getrieben von einer Mission, es allen zu zeigen. Jenen, die das Modell RB aus verschiedenen Motiven ablehnen, aus grundsätzlichen Erwägungen, aber auch aus der Perspektive des Konkurrenten oder weil es nun mal ein Feindbild braucht. Bei RB haben sie vieles davon an sich abtropfen lassen auch aus einer Haltung heraus, es vermeintlich besser zu wissen als die anderen.

Hier wird von Blue Chips gesprochen, wenn es gilt, junge Spieler zu finden. Eine Haltung kultivierend, sich bewusst von allem Althergebrachten freizumachen, von den Werten ebenso wie von den Fallstricken der Tradition. Der Fußball als Laboratorium, mit jungen, willigen Spielern, die ihr Geburtsdatum als eine Kernqualifikation mitzubringen haben. Wenn Schönheit im Fußball auch effizient ist, wird eben auch schön gespielt. Hauptsache schnell. Hauptsache Erfolg.

RB ist ein wissenschaftliches Experiment mit Sportdirektor Ralf Rangnick als dem Mann im weißen Kittel, das macht den Großteil des Unbehagens gegenüber diesem Verein aus. Aber es kann genau deswegen bleiben. Ein Verein, der sich immer wieder neue junge lauf- und spielfreudige Profis sucht und dazu alle Möglichkeiten hat, dieses Experiment auch zu finanzieren - ein solcher Verein ist nah am Risiko, Spieler zu Spielermaterial zu machen, aber er ist auch nah daran, Erfolg zu verstetigen. Ein Absturz ist unwahrscheinlich.

Beim zweiten großen Gewinner der Saison, der TSG Hoffenheim, ist das schon schwerer zu erkennen. Der Verein ist seit nunmehr zehn Jahren in der Bundesliga, er hat zwischen Relegation und Herbstmeisterschaft so ziemlich alles mitgemacht, hat zwischen Millionentruppe und Ausbildungsverein alle Kurven genommen und erst in der jetzt abgelaufenen Saison erstmals eine Art Identität entwickelt. Eine Identität, die allerdings sehr stark an der Person des jungen Trainers Julian Nagelsmann hängt.

Hoffenheim ist immer labil gewesen

Ein 28-Jähriger hat die Mannschaft als Abstiegskandidat übernommen, und ein 29-Jähriger hat sie zum Champions-League-Qualifikanten gemacht. Nagelsmann ist dadurch mittlerweile Kandidat bei jedem frei werdenden Trainerjob eines Spitzenklubs, englische und italienische Sportreporter üben bereits die Aussprache seines Namens - und die Wahrscheinlichkeit, dass bei Nagelsmanns Abgang auch die Hoffenheimer Herrlichkeit beendet sein wird, ist hoch. Hoffenheim ist immer ein labiles Gebilde gewesen.

Köln, Freiburg und Hertha BSC als Fünfter, Sechster und Siebter der Tabelle haben eine gute Saison gespielt. Es ist immer sehr einfach, deren Abschneiden vor allem auf die Schwäche der Konkurrenz zurückzuführen. Aber wer 34 Spieltage lang nie schlechter in der Tabelle dasteht als Platz sechs, so wie es Hertha BSC geschafft hat, hat sich diese Platzierung auch verdient.

Nach den Feierlichkeiten, auf die sich erwartungsgemäß die Kölner am besten verstanden haben, ist allerdings vor der Herausforderung Europa League. Vor Donnerstagen im Kaukasus oder den nordgriechischen Bergen. Es wird ein für die Fans schönes, für das Budget lukratives, aber für die Vereine sehr anstrengendes Jahr. Mit der Gefahr, dass Köln, Freiburg und Hertha am Ende da stehen wie Schalke, Gladbach, Leverkusen. Oder wie Wolfsburg.

Leipzig, Hoffenheim, Köln, Hertha und Freiburg allesamt unter den Top Sieben - das wird es am 12. Mai 2018, am Ende der 55. Bundesligasaison nicht mehr geben. Dazu ist der Termin-Stress für diese Klubs zu groß. Aber einer wird durchkommen.