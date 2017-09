Sieg für Leipzig Werner zu schnell für den HSV

Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig den Hamburger SV 2:0 (0:0) geschlagen. Damit springen die Leipziger mindestens bis Samstag auf Rang drei. Für den HSV war es nach zuvor sechs Punkten aus zwei Spielen die erste Niederlage der Saison. Naby Keita (66. Minute) und Timo Werner (75.) trafen für die Gäste.

Im Hamburger Volksparkstadion entwickelte sich von Beginn an eine dynamische Partie. Die Gäste aus Leipzig hatten über weite Strecken mehr Spielanteile und hätten durch Jean-Kevin Augustin früh in Führung gehen können (6. Minute), allerdings scheiterte der Franzose per Hacke am Pfosten. Auch Willy Orban (11.) und Timo Werner (16.) konnten Hamburgs Schlussmann Christian Mathenia nicht überwinden.

Die größte Möglichkeit für den HSV vergab Filip Kostic in der 24. Minute, als er nach einem schnell vorgetragenen Konter freistehend vor RB-Keper Péter Gulacsi verschoss. Wenige Minuten später musste der Linksfuß mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden (37.). Nach Nicolai Müller und Aaron Hunt ist Kostic der dritte verletzte Leistungsträger in den Reihen des HSV.

Für den größten Aufreger der ersten Halbzeit sorgte jedoch Schiedsrichter Deniz Aytekin. Der Referee entschied in der 45. Minute nach einem Zweikampf zwischen Hamburgs Albin Ekdal und RB-Stürmer Timo Werner zunächst auf Elfmeter, korrigierte seinen Beschluss jedoch nach Einsatz des Videobeweises.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit flachte die Partie zunächst ab. Leipzig blieb weiter spielbestimmend, sorgte bis zur 67. Minute jedoch kaum für Gefahr. Dann allerdings fasste sich Naby Keita nach einem schnell ausgeführten Freistoß ein Herz und sorgte mit einem strammen Fernschuss ins rechte obere Eck für den Führungstreffer.

Nachdem der eingewechselte Sven Schipplock anschließend die beste HSV-Chance zum Ausgleich vergab (73.), sorgte Werner (75.) im Gegenzug für die Entscheidung: Auf Höhe der Mittellinie kam der Nationalspieler in Ballbesitz, übersprintete die aufgelöste Hamburger Defensive und schob sicher zum 2:0 ein. Der HSV zeigte sich in der Schlussphase bemüht, kam jedoch nicht mehr zu ernsthaften Torchancen, stattdessen hätte Sabitzer in der 86. Minute aus kurzer Distanz auf 3:0 erhöhen können.

Hamburger SV - RB Leipzig 0:2 (0:0)

1:0 Keita (66.)

2:0 Werner (75.)

Hamburg: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Jung, van Drongelen - Ekdal (74. Schipplock), Walace - Hahn, Holtby, Kostic (37. Waldschmidt) - Wood

Leipzig: Gulacsi - Bernardo (58. Klostermann), Upamecano, Orban Halstenberg - Sabitzer, Keita, Demme, Bruma - Werner, Augustin (78. Poulssen)

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Gelbe Karten: Walace / Keita

Zuschauer: 50.000

Anmerkung: Wir haben den Namen von Christian Mathenia geändert.