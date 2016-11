Sieg gegen Mainz Leipzig zieht mit den Bayern gleich

RB Leipzig hat in der Bundesliga-Tabelle zum FC Bayern aufgeschlossen. Der Aufsteiger feierte beim 3:1 (3:0) gegen Mainz den fünften Sieg in Folge. Genau wie Hoffenheim und München, die sich am Samstag remis trennten, ist Leipzig damit noch ungeschlagen. Punktgleich mit den Bayern trennt den Aufsteiger nur noch das um fünf Treffer schlechtere Torverhältnis von der Tabellenspitze. Gegen den FSV trafen Timo Werner (3. Minute, 45.), Emil Forsberg (21.)

Kurz vor dem Anpfiff gab es kurzzeitig Aufregung: Über die Lautsprecher wurden die Zuschauer aufgefordert, das Stadion zu verlassen. Ein "technischer Fehler" war die offizielle Begründung. Schon kurz danach konnten die Fans allerdings zurück auf ihre Plätze: Es war ein versehentlich ausgelöster Feueralarm.

Forsberg und Werner sorgten schon vor der Pause für eine komfortable Führung. Erst legte Forsberg auf Werner quer, dessen Abschluss aus kurzer Distanz prallte von FSV-Keeper Jonas Lössl in hohem Bogen ins Tor. Dann funktionierte es auch anders herum: Werner flankte von rechts auf Forsberg, und der Schwede reagierte in der Mitte am schnellsten und schob zum 2:0 ein (21.). Beim dritten Treffer diente Forsberg wieder als Torschütze, und Werner musste ein weiteres Mal nur einschieben (45.).

Mit drei Toren war Mainz noch gut bedient. Werner (27.), Forsberg und Naby Keita (beide 42.) vergaben weitere gute Chance zum 3:0. Außerdem hätte es schon in der 13. Minute nach einem Handspiel von Giulio Donati im Strafraum Elfmeter geben müssen (13.).

Auch in der zweiten Hälfte dominierte Leipzig, verpasste es aber, den Abstand zu den Bayern weiter zu verkürzen. Werner hatte erneut nach Zuspiel von Forsberg die beste Gelegenheit, aber Donati klärte kurz vor der Linie (60.). Dann verzog Forsberg wiederum freistehend aus zentraler Position (72.).

Durch eine Ecke verkürzte Mainz immerhin noch: Die lang gezogene Hereingabe von Daniel Brosinski köpfte Alexander Hack in die Mitte, dort setzte sich Stefan Bell durch und köpfte zum 1:3 ein (74.). Dann hätte auch der FSV noch einen Elfmeter bekommen können: Aber auch nach einem umstrittenen Zweikampf zwischen Marvin Compper und Donati blieb der Pfiff von Schiedsrichter Marco Fritz aus (80.).

RB Leipzig - FSV Mainz 05 3:1 (3:0)

1:0 Werner (3.)

2:0 Forsberg (21.)

3:0 Werner (45.)

3:1 Bell (74.)

Leipzig: Gulacsi - Ilsanker, Orban, Compper, Halstenberg - Demme, Keita - Sabitzer, Forsberg (86. Kaiser) - Werner (69. Burke), Poulsen (79. Selke)

Mainz: Lössl - Donati, Balogun, Hack, Brosinski - Serdar (32. Malli), Gbamin (67. Ramalho) - Onisiwo, Jairo (46. Bell), Bussmann, Córdoba

Gelbe Karten: Brosinski, Bell, Ramalho

Schiedsrichter: Marco Fritz

Zuschauer: 42.558 (ausverkauft)