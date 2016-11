Sieg gegen Freiburg Leipzig baut Tabellenführung aus

Leipzig hat zum Auftakt des 12. Bundesliga-Spieltags seine Tabellenführung ausgebaut. Im Duell der Aufsteiger setzte sich RB 4:1 (3:1) beim SC Freiburg durch. Der Vorsprung auf Verfolger Bayern München beträgt sechs Punkte, allerdings haben die Münchner am Samstag gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) Gelegenheit, den alten Drei-Punkte-Abstand wieder herzustellen.

In Freiburg erzielten Naby Keïta (2. Minute), Timo Werner (21., 35.) und Marcel Sabitzer (79.) die Tore für erneut stark aufspielende Leipziger. Für den SC, der vorerst auf dem zehnten Rang steht, traf Florian Niederlechner (15.).

"Das war eine reife und abgeklärte Leistung von uns. Wie die Mannschaft im Moment auftritt, das macht einfach Riesenspaß", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick nach dem neunten Saisonsieg bei Sky. "Leipzig hat ein starkes Spiel gemacht, die haben ein brutales Selbstbewusstsein", sagte Niederlechner.

Fußball-Bundesliga

Die Antwort auf die Frage, wie Leipzig mit der unbekannten Rolle als Tabellenführer umgehen würde, beantwortete die Mannschaft bereits nach achtzig Sekunden. Keïta dribbelte nach einer Eckballvariante an Freiburgs Niederlechner vorbei, machte noch ein paar Meter Richtung Strafraum und schoss den Ball wuchtig in den rechten Winkel - ein Traumtor durch den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler, für den es bereits der vierte Saisontreffer war.

Freiburgs Ausgleich nach einer Viertelstunde fiel überraschend, denn eigentlich war Leipzig nach dem Führungstreffer das überlegene Team. Weil sich bei einer Flanke von Pascal Stenzel aber gleich mehrere RB-Verteidiger und Torwart Péter Gulácsi verschätzten, konnte Niederlechner das 1:1 erzielen. Doch die Führung währte nicht lange.

Immer wieder schaffte es RB, Bälle in den Rücken der Freiburger Abwehr zu spielen, vor allem der schnelle Werner fungierte dabei als Zielspieler. Beim 2:1 erlief er einen Pass von Diego Demme, später erhöhte er nach Vorarbeit von Emil Forsberg, als er vor dem herausstürmenden Keeper Alexander Schwolow cool blieb, sich den Ball vorbeilegte und ins leere Tor schoss.

In der zweiten Hälfte versuchte Freiburg, den Druck zu erhöhen. Bis auf einige längere Ballbesitzphasen und Halbchancen sprang dabei aber nichts heraus. Die Leipziger, die weiter Umschaltgelegenheiten forcierten, blieben das gefährlichere Team. In der 76. Minute scheiterte Sabitzer bei der bis dahin klarsten Torchance nach der Pause am Pfosten. Kurz darauf machte es der 22-Jährige besser, als er nach Vorarbeit des starken Forsberg den Endstand herstellte.

SC Freiburg - RB Leipzig 1:4 (1:3)

0:1 Keita (2.)

1:1 Niederlechner (15.)

1:2 Timo Werner (21.)

1:3 Timo Werner (35.)

1:4 Sabitzer (79.)

Freiburg: Schwolow - Höfler, Torrejon (46. Haberer), Gulde (70. Föhrenbach) - Frantz, Abrashi - Stenzel, Günter - Niederlechner, Petersen (77. Möller Daehli), Grifo. - Trainer: Streich

Leipzig: Gulacsi - Schmitz, Ilsanker, Orban, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer (87. Khedira), Forsberg - Poulsen (78. Burke), Timo Werner (84. Selke). - Trainer: Hasenhüttl

Schiedsrichter: Brand (Unterspiesheim)

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Stenzel, Höfler (5.) - Orban (4.), Schmitz, Poulsen (2.)