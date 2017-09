RB Leipzig gegen Gladbach Keita-Rot bei umkämpftem Remis

Am Ende konnten beide Teams nicht ganz glücklich sein. RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach haben sich in einem streckenweise packenden Spiel mit 2:2 die Punkte geteilt. Leipzig ging zweimal durch Timo Werner (17.) und Jean-Kevin Augustin (31.) in Führung. Gladbach konnte durch Thorgan Hazard (25., Elfmeter) und Lars Stindl (61.). ausgleichen. Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl wird eine Weile auf Naby Keita verzichten müssen. Für Gladbach-Coach Dieter Hecking gibt es bessere Nachrichten.

Die Gladbacher begannen stark und hätten früh in Führung gehen können. Doch Jonas Hofmann versprang der Ball nach dem Zuspiel von Lars Stindl und er setzte ihn weit über das Tor. In der Folge zogen sich die Borussen zurück - was Leipzig nicht daran hinderte, munter in der Gladbacher Hälfte zu kombinieren. Die Folge war die Führung durch Werner (17.), der einen Flachpass von Bernardo mit viel Ruhe zum 1:0 vollstreckte.

Den Ausgleich schaffte die Borussia per Elfmeter. Hazard (25.) traf nach einem Foul von Bernardo an Hofmann. Leipzig schien dieser Makel in einer ansonsten souveränen Partie zu wurmen, denn schon sechs Minuten später sorgte Augustin (31.) für das 2:1 , indem er ein starkes Zuspiel von Naby Keita sehenswert mitnahm und Yann Sommer im Tor der Gladbacher keine Chance ließ.

Nach der Pause begann Gladbach offensiv, Ralph Hasenhüttel nahm mit Augustin früh einen Stürmer vom Feld, um die Führung zu verteidigen. Der Plan ging nicht auf: Nachdem sich Keita und Diego Demme gegenseitig im Weg standen, schnappte sich Stindl (61.) den Ball und glich zum 2:2 aus. Keita stand noch ein weiteres Mal neben sich, als er Christoph Kramer gegen den Kopf trat und die Rote Karte sah. Ralph Hasenhüttl reagierte überraschend und brachte mit Yussuf Poulsen einen neuen Angreifer.

Die gute Nachricht für Dieter Hecking: Seine Stürmer treffen wieder. Nachdem in den ersten drei Saisonspielen nur Defensivakteure getroffen hatten, trugen sich nun mit Hazard und Stindl gleich zwei Stürmer in die Torjägerliste ein. Dennoch wäre gerade zum Ende auch noch mehr drin gewesen. Leipzig konnte sich über den Punkt freuen, auch wenn damit nicht der Sprung an die Tabellenspitze gelang.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:2 (2:1)

1:0 Timo Werner (17.)

1:1 Hazard (25., Elfmeter)

2:1 Augustin (31.)

2:2 Stindl (61.)

RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Ilsanker, Upamecano, Klostermann - Laimer, Kampl (76. Bruma) - Keita, Forsberg (85. Poulsen) - Timo Werner, Augustin (58. Demme)

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Hofmann (46. Herrmann), Hazard - Stindl, Raffael

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: - / Stindl

Rote Karten: Keita / -

Zuschauer: 40.000