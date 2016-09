Bundesliga RB Leipzig zwingt BVB-Fans zu oben ohne

Hunderte Fans mit nacktem Oberkörper sorgten beim Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund für ein skurriles Bild. Die Aktion war aber nicht ganz freiwillig. Viele Dortmunder Anhänger hatten Onlinetickets für den Heimbereich der Leipziger erworben. Die Stadionordnung sieht aber vor, dass dieser nicht mit Fanutensilien der Gastmannschaften betreten werden darf. Folglich mussten die angereisten Zuschauer ihre Trikots an einer Sammelstelle abgeben.

"Das ist bei uns klar in der Stadionordnung verankert und auch gängige Praxis in der Bundesliga. Und auch beim Online-Ticketverkauf wird jeder explizit zweimal darauf hingewiesen, dass in Block D keine Fans der Gastmannschaft in ihren Fanutensilien Zutritt haben. Diese Entscheidung wurde ganz transparent und offen kommuniziert", erklärte ein RB-Sprecher am Sonntag auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte die Zeitung "Die Welt" darüber berichtet.

Solche Verordnungen gibt es tatsächlich bei mehreren Vereinen. In Leipzig aber gibt es zwei ausgewiesene Heimbereiche, was so nur noch beim FC Bayern München der Fall ist. Die BVB-Anhänger bekamen nach der Partie ihre abgegebenen Sachen zurück. Die Maßnahme hatte keine Auswirkungen auf ein friedliches Bundesligaheimdebüt des Aufsteigers.