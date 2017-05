Relegations-Sieg gegen Braunschweig Wolfsburg bleibt in der Bundesliga

Der VfL Wolfsburg hat den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga abgewendet. Im Rückspiel der Relegation gewann das Team von Trainer Andries Jonker bei Eintracht Braunschweig 1:0 (0:0). Der einzige Treffer der Partie gelang Vierinha (49. Minute). Bereits im Hinspiel hatte sich Wolfsburg knapp durchgesetzt. Die Gastgeber verpassten damit die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse, nachdem der Klub in der Saison 2013/2014 abgestiegen war.

Jonker musste vor der Partie auf Paul-Georges Ntep verzichten, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Der Kameruner wurde im Mittelfeld von Vierhinha ersetzt. Joshua Guilavogui, der vor der Partie angeschlagen war, konnte hingegen spielen.

Den besseren Start erwischten die Wölfe. Daniel Didavi kam bereits nach drei Minuten im Strafraum aus spitzem Winkel zum Schuss, diesen parierte allerdings BTSV-Schlussmann Jasmin Fejzic (3. Minute). In der Folge übernahm Braunschweig die Kontrolle und erspielte sich einige Chancen. Zunächst vergab Christoffer Nyman eine hochkarätige Gelegenheit, nachdem er von Maximilian Sauer am Fünfmeterraum freigespielt wurde (13.), kurz vor dem Seitenwechsel lief Ken Reichel alleine auf Koen Casteels zu, setzte den Ball aber deutlich über das gegnerische Tor (41.).

Die vergebenen Gelegenheiten sollten sich kurz nach Wiederbeginn rächen: Nachdem Yunus Malli aus kurzer Distanz zunächst noch an Fejzic scheiterte, verwertete Vierinha per Direktabnahme dann den Nachschuss (49.). Anschließend wirkte Braunschweig weniger zielstrebig als noch im ersten Durchgang. Gute Chancen von Mario Gomez ließen sie aber nicht zu. Der Stürmer, der von den Fans wegen seines umstrittenen Treffers im Hinspiel mit Schmähgesängen bedacht wurde, agierte unauffällig. Stattdessen vergab Malli eine weitere Chance für Wolfsburg (67.).

In der Schlussphase sollte keine Spannung mehr aufkommen. Der VfL ließ den Ball geschickt laufen und hielt den Gegner so vom eigenen Tor fern. Am Ende gelang es dem Klub letztlich souverän, den ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte zu vermeiden. Im insgesamt 19. Relegationsduell setzte sich damit zum 14. Mal der Bundesligist durch.

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

0:1 Vierinha (49.)

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Sauer, Decarli, Valsvik, Reichel - Boland, Omladic - Khelifi, Schönfeld (58. Hernandez), Hochscheidt (58. Abdullahi) - Nyman

VfL Wolfsburg: Casteels - Träsch, Knoche, Wollscheid, Gerhardt - Guilavogui, Luiz Gustavo - Vieirinha (68. Dejagah), Didavi (78. Arnold), Malli - Gomez (90. Osimhen)

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Zuschauer: 23.325 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Gomez

Gelb-Rot: Sauer