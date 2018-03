Ohne Emil Forsberg und Bruma in der Startformation hat RB Leipzig in Stuttgart nur ein Unentschieden geholt. Beide Teams kamen sporadisch zu Torchancen, ließen jedoch die letzte Konsequenz vermissen. Für den VfB reißt eine kleine Serie von zuvor vier siegreichen Spielen. Dennoch bleibt Tayfun Korkut als Trainer des VfB Stuttgart weiter ungeschlagen. Leipzig kann sich nach dem Kräfteschonen in Stuttgart auf das Rückspiel in der Europa League gegen Zenit Sankt Petersburg am Donnerstag (19 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) konzentrieren.

In der ersten Halbzeit gelang es beiden Teams kaum, Druck auf den Gegner auszuüben. Christian Gentner verpasste nach einem Patzer von Péter Gulásci die Führung für den VfB (25. Minute). Naby Keïta scheiterte in der 32. Minute mit einem Schuss von der Strafraumkante an Stuttgarts Schlussmann Ron-Robert Zieler.

Nach der Pause drückte zunächst Leipzig. Keïta tanzte mit dem Ball in Stuttgarts Strafraum, verzog jedoch im Abschluss (47.). Der VfB brauchte etwas Zeit, um selbst gefährlich zu werden. Nach einer Hereingabe von Erik Thommy wurden erst Daniel Ginczek und dann Gentner von der RB-Hintermannschaft geblockt (63.). Am Ende wurde es für Leipzig sogar noch mal gefährlich: Die Stuttgarter Angreifer Mario Gómez (80.) und Ginczek (85.) verfehlten das Tor per Kopf jeweils nur knapp.

DPA Timo Werner und Christian Gentner

Während der Leipziger Blick nun gen Europa wandert, verliert das Team in der Bundesliga im Kampf um die Champions-League-Plätze an Boden. Schalke gewann am Freitag, Hoffenheim und Leverkusen zogen am Samstag nach. Im späten Sonntagsspiel treffen mit Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (18 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zwei weitere direkte Konkurrenten aufeinander.

VfB Stuttgart - RB Leipzig 0:0 (0:0)

Stuttgart: Zieler - Beck, Pavard, Badstuber, Emiliano Insúa - Ascacibar (85. Kaminski), Aogo - Gentner, Thommy (75. Akolo) - Ginczek (90. Mangala), Gómez

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Bernardo - Sabitzer, Keïta, Demme - Poulsen (64. Forsberg), Werner (77. Augustin), Lookman (46. Bruma)

Schiedsrichter: Stieler

Gelbe Karten: - Bernardo, Klostermann

Zuschauer: 52.000