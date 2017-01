Sieg gegen Hertha BSC Freiburg springt auf Rang acht

Der SC Freiburg hat am 18. Spieltag gegen Hertha BSC gewonnen. Beim 2:1 (1:0)-Erfolg des Teams von Trainer Christian Streich sorgten Janik Haberer (39. Minute) und Nils Petersen (87.) für die Tore des Gastgebers. Julian Schieber konnte nur noch verkürzen (88.). Nach der knappen Niederlage gegen Bayern München eine Woche zuvor war es für den Sportclub der erste Sieg des Jahres, der Gegner aus Berlin hat den Rückrundenauftakt hingegen verpatzt und fällt auf den sechsten Tabellenplatz zurück.

Nach dem Aus der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup stand Salomon Kalou bei der Hertha wieder in der Startaufstellung. Für seinen Teamkollegen, Vladimir Darida, war es ein besonderes Spiel: Der Mittelfeldspieler des Tabellenfünften kehrte an seine alte Wirkungsstäte zurück. Zwischen 2013 und 2015 absolvierte er 54 Spiele für Freiburg, nun gehört er in Berlin zu den Leistungsträgern.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte war es Berlins Per Skjelbred, der die erste Chance hatte. Doch der Distanzschuss des Norwegers ging knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug gingen die heimstarken Freiburger dann in Führung: Nach einem langen Ball von Christian Günter legte Vincenzo Grifo den Ball geschickt quer. Den Pass des Italieners verwertete Haberer aus elf Metern (39.). Für den 22 Jahre alten Stürmer war es der dritte Saisontreffer. Zuletzt hatte er den Sportclub gegen Bayern München in Führung gebracht. Kurz vor der Halbzeit hätte Grifo sogar noch erhöhen können, setzte den Ball aber per Direktabnahme neben das Tor (45.).

Im zweiten Durchgang wurde es in der 62. Minute erstmals gefährlich. Darida schloss nach einem Zuspiel vom ansonsten unauffälligen Vedad Ibisevic aus 16 Metern ab. Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow konnte sich erstmals in der Partie auszeichnen und den Schuss zur Ecke klären. Auf der anderen Seite verpasste es zunächst Florian Niederlechner, die Freiburger Führung auszubauen (68.). Besser machte es dann Nils Petersen. Der eingewechselte Stürmer schloss eine Einzelaktion aus 18 Metern erfolgreich ab und sorgte damit für die Entscheidung (87.). Julian Schiebers Anschlusstreffer kam zu spät (88.).

SC Freiburg - Hertha BSC 2:1 (1:0)

1:0 Haberer (39.)

2:0 Petersen (87.)

2:1 Schieber (88.)

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Torrejon, Söyüncü, Günter - Höfler, Frantz - Philipp, Grifo - Haberer - Niederlechner (74. Petersen)

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Stark, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Lustenberger - Stocker (66. Esswein), Darida, Kalou (66. Haraguchi) - Ibisevic

Zuschauer: 23.000

Schiedsrichter: Günter Perl

Gelbe Karten: Stark, Kalou