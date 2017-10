Bundesliga Elfmeter-Festival zwischen Freiburg und Hertha

Der SC Freiburg und Hertha BSC haben sich 1:1 (0:0) getrennt. Das Unentschieden hilft keinem der beiden Teams so richtig weiter. Der Sportclub verlässt durch den Punktgewinn zumindest den Relegationsrang.

Bis zur Pause passierte nicht viel, dann rückte Schiedsrichter Guido Winkmann mehr und mehr in den Mittelpunkt. Zunächst entschied er nach einem Foul von Niklas Stark an Christian Günter auf Elfmeter für die Hausherren. Jannik Haberer verwandelte sicher (51.).

Auf der anderen Seite ging der eingewechselte Arne Maier im Strafraum im Zweikampf mit Julian Schuster zu Boden, Winkmann zeigte wieder auf den Punkt. Salomon Kalou legte sich den Ball zurecht, schoss aber weit über das Tor (77.).

Nur drei Minuten später bekam Kalou die Chance, es besser zu machen. Nach einem Foul von Nicolas Höfler an Davie Selke ließ Winkmann zunächst weiterspielen, gab dann aber nach Hinweis des Video-Assistenten zurecht den dritten Strafstoß des Tages. Wieder trat Kalou an und schob sicher unten links ein (80.).

In der Schlussphase hatten beide Teams Chancen, die Partie noch für sich zu entscheiden. In der Nachspielzeit scheiterte Schuster mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern an Hertha-Keeper Rune Jarstein, der den Ball an die Latte lenkte.

SC Freiburg - Hertha BSC 1:0 (0:0)

1:0 Haberer (51., Foulelfmeter)

1:1 Kalou (80., Foulelfmeter)

Freiburg: Schwolow - Söyüncü, Schuster, Lienhart (85. Koch) - Günter, Höfler, Frantz, Stenzel - Terrrazzino (85. Kath), Haberer (74. Petersen), Niederlechner

Hertha: Jarstein - Plattenhardt, Rekik, Stark, Weiser - Lustenberger (74. Maier), Skjelbred - Kalou, Duda (57. Lazaro), Leckie - Ibisevic (46. Selke)

Schiedsrichter: Winkmann

Gelbe Karten: Lienhart, Söyüncü, Haberer, Niederlechner / Leckie, Ibisevic, Stark

Besondere Vorkommnisse: Kalou verschießt Foulelfmeter (77.)

Zuschauer: 23.800