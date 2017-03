Bundesliga-Sieg in Frankfurt Freiburg auf Europapokal-Kurs

Der SC Freiburg hat in Frankfurt den zehnten Saisonsieg gefeiert, steht als Achter nur noch zwei Punkte hinter der Eintracht und greift damit auch in den Kampf um die Europapokalplätze ein. Florian Niederlechner sicherte den 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg mit zwei Toren (25. Minute/59.), Branimir Hrgota hatte die Gastgeber früh in Führung geschossen (11.). Für die Frankfurter war es die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge.

Für ein chancenarmes Spiel, beide Teams kamen in der ersten Halbzeit zusammen auf sieben Torschüsse, bot die Partie vor dem Pausenpfiff viel Unterhaltsames. Die Eintracht ging mit dem ersten Torschuss in Führung. Vorausgegangen war ein Befreiungsschlag von Hector, Freiburgs neu in die Startelf gerückter Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf ging im Zweikampf mit Ante Rebic zu Boden und so stand Hrgota plötzlich frei vor Torwart Alexander Schwolow. Der Stürmer verzögerte noch kurz und schoss dann unhaltbar ins rechte Eck.

Nachdem Danny Blum die zweite Großchance der Frankfurter vergeben hatte (23.), kamen die Gäste zum Ausgleich: Nicolas Höfler wollte eigentlich Mike Frantz anspielen, der ließ den Ball jedoch passieren und so konnte Niederlechner alleine auf Lukas Hradecky zulaufen. Der Stürmer ging noch am Torwart vorbei und schob ins leere Tor ein.

In der 33. Minute lag der Ball ein zweites Mal im Freiburger Tor, doch Schiedsrichter Günter Perl entschied vor Rebics Kopfballtreffer auf ein Foul von Mijat Gacinovic an Schwolow - eine umstrittene und fragwürdige Entscheidung. Als Gacinovic wenig später wegen eines scheinbar vergleichbaren Remplers gegen Schwolow, diesmal lag jedoch nicht mal eine Berührung vor, die Gelbe Karte bekam (37.), wurde die Stimmung im Frankfurter Rund hitzig.

Die Eintracht steht seit Wochen im Verdacht, härter und dreckiger als die Konkurrenz in der Bundesliga zu spielen - mit fünf Roten, einer Gelb-Roten und 58 Gelben Karten führt die Mannschaft die Unfairness-Tabelle an. Als Rebic Lukas Kübler in Erwartung eines Freistoßes auf den Fuß trat (40.), sah sich mancher Beobachter bestätigt.

Zur Wahrheit dieses Spiels gehört aber auch, wie Schiedsrichter Perl die Frankfurter benachteiligte. Nach dem nicht gegebenen Tor von Rebic und der fälschlicherweise gegebenen Verwarnung für Gacinovic erzielte Niederlechner seinen zweiten Treffer aus klarer Abseitsposition. Vincenzo Grifo hatte sehenswert in den Lauf des Angreifers gepasst, Niederlechner blieb eiskalt und ließ Hradecky mit einem Lupfer erneut keine Chance.

Eintracht-Trainer Niko Kovac brachte in der Folge mit Aymen Barkok (65.), Shani Tarashaj (74.) und Alex Meier (80.) drei neue Offensivkräfte, doch Freiburg kam nur noch selten in Bedrängnis und bejubelte den dritten Auswärtssieg der Saison.