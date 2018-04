Nach sechs sieglosen Revierderbys hat der FC Schalke 04 wieder gegen Borussia Dortmund gewonnen. Das Team von Trainer Domenico Tedesco zeigte beim 2:0-Sieg (0:0) eine souveräne Leistung und belohnte sich durch einen Treffer von Yevhen Konoplyanka (50. Minute) und einen wuchtigen Naldo-Freistoß (82.). Der BVB trat zeitweise auf, als wäre das Hinspiel, in dem sie eine 4:0-Führung verspielt hatten, noch in den Hinterköpfen.

Eine Hälfte lang schaffte es Dortmund trotz sichtlicher Probleme, Schalke erfolgreich vom eigenen Tor fernzuhalten. Mit einem Freistoß von Marco Reus aus 30 Metern kamen sie dem Torerfolg in der 24. Minute sogar näher - Ralf Fährmann konnte jedoch parieren. Ansonsten hielt der BVB-Block und konnte aufatmen, dass Konoplyanka den Ball kurz vor der Pause aus spitzem Winkel am Tor vorbei drehte (45.).

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff wurde dem BVB sein mangelndes Selbstvertrauen zum Verhängnis. Kapitän Marcel Schmelzer ließ sich den Ball von Daniel Caligiuri abnehmen, der Konoplyanka die verdiente Führung auflegte. Nach einer Stunde traute sich der BVB auch offensiv mehr zu. Bis auf zwei harmlose Schüsse von Reus in der 66. und 76. Minute brachte das Team jedoch nicht viel zustande. In der 82. Minute legte sich Schalkes Innenverteidiger Naldo den Ball zum Freistoß zurecht und wuchtete ihn zum 2:0 an der Mauer vorbei und in das Tor von Roman Bürki.

Schalke darf sich nach dem Erfolg im 92. Revierderby über den vierten Heimsieg in Folge freuen und steht weiter souverän auf dem zweiten Tabellenplatz. Borussia Dortmund rutscht hinter Bayer Leverkusen auf Platz vier.

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:0 (0:0)

1:0 Konoplyanka (50.)

2:0 Naldo (82.)

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Caligiuri, Bentaleb, Schöpf - Goretzka (71. McKennie), Harit (87. Di Santo) - Burgstaller, Konoplyanka (74. Pjaca)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Schmelzer (86. Götze) - Sahin, Dahoud (79. Sancho) - Pulisic, Reus, Philipp (46. Schürrle) - Batshuayi

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: Burgstaller - Piszczek

Zuschauer: 61.786