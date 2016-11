Bundesliga Schalke besiegt auch Darmstadt

Der FC Schalke 04 hat seinen Aufwärtstrend weiter fortgesetzt. Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl 3:1 (1:1) durch. Tore von Sead Kolasinac (26. Minute), Eric Maxim Choupo-Moting (60.) und Alessandro Schöpf (90.) hatten die Partie nach dem frühen Rückstand durch Marcel Heller (6.) gedreht. Schalke bleibt damit in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen und verbesserte sich dank des vierten Liga-Heimsiegs in Folge auf den achten Platz, Darmstadt bleibt 15.

Nach dem souveränen Sieg gegen Nizza in der Europa League unter der Woche startete Schalke mit der gleichen Startelf wie beim letzten Bundesliga-Erfolg in Wolfsburg. Auch der am Knöchel lädierte Max Meyer konnte mitwirken, musste allerdings mit ansehen, wie Heller im Anschluss an einen Konter von Sandro Sirigu perfekt in Szene gesetzt wurde und zum frühen 1:0 abschließen konnte. Es war Darmstadts schnellstes Tor seit dem Bundesligaaufstieg 2015.

Auch in der Folge blieben die Gäste anfangs das bessere Team, immer wieder konnten die Lilien über ihre linke Angriffsseite Gefahr entwickeln. Die Hausherren kamen ihrerseits erstmals in der 17. Minute vielversprechend nach vorne, ein Kopfstoß von Benedikt Höwedes verpasste sein Ziel jedoch deutlich.

Choupo-Moting bringt S04 auf Erfolgskurs

Nach einem unplatzierten Fernschuss von Darmstadts Kapitän Aytac Sulu (22.) kam Schalke relativ überraschend zum Ausgleich. Königsblau bestrafte einen Ballverlust des Gegners am eigenen Strafraum aus, in dessen Folge Kolasinac eine Flanke von Choupo-Moting zum zwischenzeitlichen 1:1 ins Netz köpfte (26.). Nur wenig später entschied der Unparteiische Frank Willenborg auf Elfmeter für Schalke, den Choupo-Moting zentral schoss. Zuvor war Sulu ungestüm in einen Zweikampf um den Ball gegangen, nachdem Leon Goretzka den Ball an die Querlatte geköpft hatte. Darmstadts Keeper Michael Esser parierte den Strafstoß jedoch mit dem linken Fuß (28.).

Schalke bekam die Partie in der Folge zusehends besser in den Griff und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Meyer (33.) und Choupo-Moting (35.) verpassten es jedoch, noch vor der Pause die verdiente Führung zu erzielen. Dies holte der kamerunische Nationalspieler Choupo-Moting eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff nach, als er sich in der Mitte gegen seinen Bewacher Sulu durchsetzte und eine halbhohe Hereingabe von Yevhen Konoplyanka zum Siegtreffer über die Linie drücken konnte (60.).

Im Anschluss verlegte Schalke sich weitestgehend darauf, das Geschehen zu kontrollieren. Choupo-Moting vergab das mögliche 3:1, als er knapp rechts neben den langen Pfosten zielte (76.). Darmstadt schaffte es in der Schlussphase nicht mehr, die Passivität der Gastgeber zu bestrafen. Mario Vrancic verzog nur knapp einen Fernschuss aus 20 Metern (87.). Stattdessen stellte Schöpf auf der Gegenseite nach einem sehenswerten Pass von Konoplyanka den 3:1-Endstand her.

FC Schalke 04 - Darmstadt 98 3:1 (1:1)

0:1 Heller (6.)

1:1 Kolasinac (26.)

2:1 Choupo-Moting (60.)

3:1 Schöpf (90.)

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis - Schöpf, Kolasinac - Goretzka (46. Konopljanka), Bentaleb (69. Stambouli) - Meyer (88. Aogo) - Choupo-Moting

Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Milosevic, Sulu, Guwara - Vrancic, Jungwirth (85. Stroh-Engel) - Sirigu (74. Oliinyk), Ben-Hatira (54. Obinna), Heller - Colak

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 58.703

Gelbe Karten: Fedetskyy (3), Sirigu

Besonderes Vorkommnis: Esser hält Foulelfmeter von Choupo-Moting (28.)