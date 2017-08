Leipziger Niederlage bei Schalke 04 Dose leer

Der Gewinner: Domenico Tedesco verpasste bei seinem Bundesliga-Debüt als Schalke-Trainer dem Tabellenzehnten der abgelaufenen Saison ein maßgeschneidertes taktisches Konzept. Die Defensive ließ nahezu nichts zu, vorne sorgten überfallartige Konter für Gefahr. Die Folge: ein völlig verdienter Sieg der Knappen gegen Leipzig.

Das Ergebnis: Schalke 04 besiegt zum Saisonauftakt RB Leipzig 2:0. Hier geht es zum Spielbericht.

Der Fall Werner: Nachdem er im Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften in der Vorsaison eine formvollendete Schwalbe hinlegte und sich auch in der Folgezeit nicht übermäßig einsichtig zeigte, stieg Timo Werner zur Hassfigur Nummer eins beim Schalker Anhang auf. Zu Beginn der Partie begleitete dann auch ein mächtiges Pfeifkonzert jeden Ballkontakt Werners, mit zunehmender Spielzeit nutzten die Zuschauer ihre Kräfte jedoch zur Unterstützung ihres Teams.

Die Kapitänsfrage: Der abgesetzte Kapitän Benedikt Höwedes machte auf der Ersatzbank gute Miene zum guten Spiel. Ob die Miene bei dauerhaftem Bankplatz so munter bleibt, darf bezweifelt werden. Und der neue Kapitän Ralf Fährmann? Der Torwart blieb ohne Fehler und Gegentor und durfte sich der Zuneigung des Torschützen Nabil Bentaleb erfreuen, der sich nach dem verwandelten Strafstoß zum 1:0 auf den langen Weg in die eigene Hälfte machte, um gemeinsam mit seinem neuen Spielführer zu jubeln.

Die erste Halbzeit: Begann mit druckvollen Leipzigern - Nach 130 Sekunden hatte Schalke Einwurf in der eigenen Hälfte und alle RB-Spieler waren über die Mittellinie aufgerückt, um den Ball zu erobern. Dies gelang auch häufig, allein es nutzte nichts. Trotz deutlichem Ballbesitzvorteils kamen die Leipziger nicht zu Möglichkeiten. Die hatte Schalke: In der 29. Minute nach einem Prachtschuss Bentalebs und in der 43. Minute, nachdem Dayot Upamecano seinen Gegenspieler Franco di Santo ungeschickt zu Fall brachte. Die Folge: Elfmeter, den Bentaleb sicher verwandelte.

Die zweite Halbzeit: Ein Abziehbild des ersten Durchgangs. Leipzig versuchte es immer wieder durch die Mitte und fand kein Mittel, das Schalker Spiel auseinander zu ziehen und Gefahr über die Flügel zu entwickeln. Der Gastgeber blieb bei Kontern gefährlich. Einen davon finalisierte Jewhen Konopljanka (73. minute) nach einem schönen Pass von Amine Harit. In der Nachspielzeit traf Daniel Caligiuri noch den Pfosten. Bei der einzigen (!) Chance der Gäste scheiterte Werner in der 80. Minute an Fährmann.

Zwayer und der Druck: In einem Interview mit dem "Tagesspiegel" hatte Schiri-Kollege Manuel Gräfe ordentlich ausgeteilt: Die ehemalige Chefs Hellmut Krug und Herbert Fandel hätten nicht nach Leistung nominiert und Felix Zwayer sei einer der Profiteure dieses Vorgangs gewesen. Wenn sich Zwayer davon getroffen gefühlt haben mag, so hatte dies keinen Einfluss auf seine Leistung. Die war über 90 (plus fünf) Minuten tadellos.

Technik für Traditionalisten: Nachdem schon bei den Nachmittagsspielen enorme Probleme mit den technischen Voraussetzungen des Videobeweises auftraten, blieben bei der Partie Schalke-Leipzig in der Halbzeitpause die Analysen der Sky-Experten ungehört: Rainer Calmund war zwar zu sehen, aber nicht zu hören. Ein seltener, nicht allzu unangenehmer Umstand. Grotesk: Das Spiel mag sich modernisieren, die dazugehörige Technik allerdings mit großen Schritten wieder in die Sechzigerjahre zurück zu stampfen. Denjenigen, die das Schöne im Fußball vor allem in der Vergangenheit verortet sehen, dürfte diese Entwicklung ausnehmend gut gefallen.

Schalke 04 - RB Leipzig 2:0 (1:0)

1:0 Bentaleb (43. Foulelfmeter)

2:0 Konopljanka (73.)

Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Bentaleb, D. Caligiuri, Oczipka - Goretzka, Harit (79. McKennie), Konopljanka (89. Meyer) - di Santo (63. Reese)

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg (46. Forsberg) - Laimer (76. Augustin), Ilsanker Sabitzer, Keita - Y. Poulsen (75. Bruma), Ti. Werner

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: McKennie, Kehrer / Halstenberg, Keita

Zuschauer: 61.435