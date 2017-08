Bundesliga Schalke bezwingt Leipzig bei Tedesco-Debüt

Schalke 04 hat einen erfolgreichen Bundesliga-Auftakt gefeiert. Das Team von Neu-Trainer Domenico Tedesco besiegte RB Leipzig 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Nabil Bentaleb per Foulelfmeter (43. Minute) und Jewhen Konopljanka (73.). Die Gäste, die in dieser Saison erstmals in der Champions League spielen werden, konnten gegen kompakt stehende Schalker keine Gefahr entwickeln.

In der Startaufstellung von Leipzig stand auch Timo Werner. Der Nationalspieler hatte im vergangenen Jahr den Unmut der Schalker Fans auf sich gezogen, indem er mit einer Schwalbe einen spielentscheidenden Elfmeter herausgeholt hatte. Sowohl bei Länder- als auch bei Bundesligaspielen wurde der Angreifer dafür ausgepfiffen. Vor dem Anpfiff gab es Schmähgesänge in Richtung Werner.

Das Spiel begann temporeich, echte Chancen bekamen die 62.271 Zuschauer in der ausverkauften Schalke-Arena zunächst aber nicht geboten. Erst in der 28. Minute musste Leipzigs Schlussmann Peter Gulacsi seine Qualitäten unter Beweis stellen: Der 27-Jährige konnte einen druckvollen Distanzschuss von Schalkes Bentaleb zur Ecke klären.

Der Algerier sollte sein Team aber noch vor dem Pausenpfiff in Führung bringen. Bentaleb verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Franco di Santo im Strafraum von Dayot Upamecano zu Fall gebracht wurde (43.).

Leipzig blieb auch nach Wiederbeginn weitestgehend harmlos. Marcel Sabitzer versuchte es immerhin aus der Distanz, S04-Torhüter Ralf Fährmann hatte mit dem Aufsetzer allerdings keine Probleme (54.). Schalke zog sich zunehmend zurück und wurde besonders bei Kontern gefährlich. Einer führte dann zur Entscheidung: Konopljanka ließ Gulacsi im direkten Duell keine Chance (73.).

Ex-Kapitän Benedikt Höwedes kam bei Schalke wie auch im DFB-Pokal nicht zum Einsatz.

Schalke 04 - RB Leipzig 2:0 (1:0)

1:0 Bentaleb (43. Foulelfmeter)

2:0 Konopljanka (73.)

Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Bentaleb - Caligiuri, Oczipka - Goretzka - Harit (78. McKennie), Konoplyanka (89. Meyer) - di Santo (63. Reese)

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg (46. Forsberg) - Laimer, Ilsanker - Sabitzer, Keita - Poulsen, Werner

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Gelbe Karten: Halstenberg, Keita - Kehrer