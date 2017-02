Bundesliga Schalke gewinnt gegen schwache Hertha

Schalke 04 hat am 20. Spieltag seinen siebten Saisonsieg gefeiert und liegt nun mit 25 Punkten auf Tabellenplatz elf. Gegen Hertha BSC gewann das Team von Trainer Markus Weinzierl 2:0 (1:0), die Berliner sind mit 34 Punkten Sechster, können aber noch von Köln (32 Punkte) überholt werden. Der FC spielt am Sonntag in Freiburg (17.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Schalke war durch das 4:1 gegen Sandhausen deutlich kraftschonender durch die DFB-Pokalwoche gekommen als Berlin, das in Dortmund erst im Elfmeterschießen verloren hatte. Dementsprechend ging Hertha dieses Spiel auf Schalke an: ganz gemächlich. Das Team von Trainer Pal Dardai ließ sich im Spielaufbau und beim Ausführen von Standardsituationen sehr viel Zeit.

Goretzka scheitert zweimal, Burgstaller trifft

Der erste schnell gespielte Angriff brachte gleich die erste Chance, doch Salomon Kalou versprang der Ball kurz vor dem Schuss aus spitzem Winkel und verfehlte das Tor (13. Minute). Leon Goretzka schoss anschließend nicht ins, sondern ans Tor, der Versuch des Schalkers aus knapp 20 Metern sprang vom Pfosten zurück ins Feld (16.). Goretzka hatte auch die nächste gute Chance für die Gastgeber, doch BSC-Keeper Rune Jarstein parierte per Fuß (25.).

Schalkes Mittelstürmer Guido Burgstaller wurde von Sebastian Langkamp und Anthony Brooks gut bewacht, erst nach 35 Minuten kam der Österreicher mal zum Abschluss. Daniel Caligiuri hatte sich auf der linken Seite stark durchgesetzt, dann kam der Ball mit etwas Glück zu Burgstaller, doch der schoss von der Strafraumgrenze knapp neben den Pfosten.

AP Guido Burgstaller ohne rechten Schuh

Bei der nächsten Aktion aber machte Burgstaller alles richtig: Nabil Bentaleb lupfte einen Pass in den Lauf des Stürmers, der den Ball stark annahm und dann an Jarstein vorbei ins kurze Eck traf (41.). Berlins Marvin Plattenhardt kam einen Schritt zu spät und erwischte bei seiner Abwehraktion nur Burgstallers Schuh, so dass der Torschütze halb-barfuß jubelte.

Bei Hertha klappte auch in der zweiten Hälfte nur wenig, vor dem 0:2 konnte Goretzka 40 Meter mit dem Ball am Fuß laufen, ehe er aus 18 Metern traf. Berlins Verteidiger Brooks hatte noch versucht, per Grätsche zu stören, konnte den Schalker aber nicht bei seinem Solo stoppen (62.).

Hertha kam durch Peter Pekarik nur noch zu einer guten Chance, aber der Schuss des Außenverteidigers ging aus spitzem Winkel knapp vorbei (73.).