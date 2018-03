Bundesliga Schalke gewinnt zähes Freitagsspiel

Schön war es nicht: In einem umkämpften, aber unansehnlichen Freitagsspiel gewann Schalke 04 in Mainz. Es war der vierte Sieg in Folge für den Tabellenzweiten der Bundesliga. Mainz fühlte sich ungerecht behandelt.