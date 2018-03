Es herrschte großer Ärger bei den Spielern des FSV Mainz 05 nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04. Sie hatten mehr Ballbesitz, mehr Torchancen, und dennoch keine Punkte. Damit hat das Team den Sprung auf die Nicht-Abstiegsplätze in der Bundesliga verpasst, Mainz steht weiter auf dem 16. Platz.

S04 war in der Freitagspartie am 26. Spieltag einfach konsequenter: Mit ihrem einzigen Torschuss in der zweiten Hälfte konnten die Gäste die Partie für sich entscheiden. Der Lohn ist der zweite Platz in der Bundesliga, die Qualifikation für die Champions League rückt näher.

Ob Schalke tatsächlich stark genug für die Königsklasse ist, wird erst die kommende Saison zeigen. Dann wird Schalke auf Teams wie Napoli, Manchester United oder Atlético Madrid treffen. Fakt ist: Für eine Top-Position in der Bundesliga reicht der nüchterne Fußball der Königsblauen. Die grafische Analyse zeigt, mit welchen immer wiederkehrenden Mitteln es Domenico Tedescos Mannschaft auch gegen Mainz gelungen ist, ohne berauschenden Fußball den vierten Sieg in Serie zu feiern.