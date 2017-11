Sieg gegen HSV Schalke springt auf Platz zwei

Schalke 04 ist in der Bundesliga-Tabelle dank eines 2:0 (1:0)-Erfolgs über den Hamburger SV auf Platz zwei vorgerückt. Beim vierten Heimsieg in der laufenden Spielzeit trafen Franco di Santo per Strafstoß (17. Minute) und Guido Burgstaller (78.) für das Team von Trainer Domenico Tedesco. Seit Ende September ist S04 nun ungeschlagen und holte 14 von 18 möglichen Punkten. Der HSV bleibt mit zehn Punkten 14. vor Freiburg (acht Punkte) auf dem Relegationsrang.

"Das ist ein toller Moment für die ganze Mannschaft, wir haben die letzten Wochen sehr hart gearbeitet. Wir schauen aber weiter von Spiel zu Spiel", sagte Schalkes Max Meyer nach Spielende bei Sky.

2016 - Franco Di Santo (@s04) trifft erstmals seit März 2016 wieder in der #Bundesliga: damals beim 3-1 in Köln. Ausbruch. #S04HSV — OptaFranz (@OptaFranz) 19. November 2017

In der ersten Hälfte war Schalke zwingender im Spiel nach vorne. Der 19 Jahre alte US-Nationalspieler Weston McKennie, der den verletzten Leon Goretzka im Mittelfeld ersetzte, köpfte eine Hereingabe von Jewhen Konopljanka gegen die Laufrichtung von Christian Mathenia im HSV-Tor - aber auch knapp neben den Pfosten (4.). Ein abgefälschter Fernschuss von Konopljanka verfehlte anschließend ebenso sein Ziel (25.). Nach einem Rempler von Gideon Jung am Ukrainer im Hamburger Strafraum verwandelte di Santo den fälligen Elfmeter souverän.

Der HSV schaffte es selten, sich bis ins gegnerische Drittel zu kombinieren. Jann-Fiete Arp verzog in Bedrängnis, nachdem er sich gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt und aus der Drehung abgeschlossen hatte (23.). Seine beste Szene hatte der 17 Jahre alte Jungstar, als er Aaron Hunt sehenswert bediente. Der schoss allerdings an den Pfosten (57.). Auch der eingewechselte Luca Waldschmidt konnte Schalke-Keeper Ralf Fährmann mit einem Versuch aus spitzem Winkel nicht überraschen (41.).

Mit steigender Spieldauer wurde S04 zunehmend passiver. Der HSV sah seine Chance und wechselte Angreifer Bobby Wood für einen Abwehrspieler ein. Der Nationalspieler der USA blieb jedoch blass. Bei einem der seltenen Entlastungsangriffe der Gelsenkirchener sorgte McKennie zunächst mit einem weiteren Distanzschuss für Gefahr (71.). Kurz darauf vollendete Burgstaller einen Konter nach Zuspiel von Konopljanka zum vorentscheidenden 2:0.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) steht für Schalke der nächste Härtetest an: Dann gilt es im 174. Revierderby bei Borussia Dortmund, die man in der Tabelle gerade überholt hat, die gute Form zu bestätigen.

Schalke 04 - Hamburger SV 2:0 (1:0)

1:0 Di Santo (17., FE)

2:0 Burgstaller (78.)

S04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Caligiuri, Meyer (90.+2 Nastasic), Oczipka - McKennie, Konopljanka (87. Schöpf) - Di Santo (46. Embolo), Burgstaller

HSV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Santos - Gideon Jung, Sakai (69. Wood) - Ito (35. Waldschmidt), Hunt, Kostic (83. Hahn) - Arp

Schiedsrichter: Hartmann

Gelbe Karten: Naldo, Embolo, Meyer / Ito, Jung, Papadopoulos

Zuschauer: 62.000