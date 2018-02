Sieg in Leverkusen Schalke springt auf Platz drei

Im Duell um die Champions League-Plätze hat Bayer 04 Leverkusen den vorläufigen Sprung auf Tabellenplatz zwei nach einem 0:2 (0:1) gegen Schalke 04 verpasst. Guido Burgstaller erzielte die frühe Führung für die Königsblauen (11. Minute). Nabil Bentaleb verwandelte per Foulelfmeter zum 2:0-Endstand (89.). Schalke gelang der Sprung auf Tabellenplatz drei.

Nach einem Diagonalball aus der eigenen Hälfte von Daniel Caligiuri lupfte Burgstaller den Ball über Leverkusens Verteidiger Panagiotis Retsos und verwandelte aus 14 Metern zu seinem ersten Treffer in der Rückrunde.

Die einzige gute Torchance für die Leverkusener in der ersten Halbzeit hatte Leon Bailey (20.): Nach einer Ecke für Bayer geriet Ralf Fährmanns Faustabwehr zu kurz, doch der Ball des Nutznießers Bailey ging knapp am rechten Torwinkel vorbei. Kurze Zeit später hatte Leon Goretzka per Kopf die Möglichkeit, den Vorsprung für Schalke auf zwei Tore zu erhöhen, er scheiterte jedoch an Bayer-Keeper Bernd Leno (29.).

Nach 38 Minuten lagen die Leverkusener nicht nur mit einem Tor hinten, sondern standen auch nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz. Dominik Kohr sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (38.).

Leverkusen gelang es in der restlichen Spielzeit nicht, auszugleichen. Die Schalker hatten in Überzahl mehr Ballbesitz und verteidigten die Führung. Der Endstand fiel durch einen Foulelfmeter, verwandelt durch Bentaleb (89.). Retsos hatte Embolo zuvor im eigenen Strafraum zu Fall gebracht.

Schalke verbesserte sich durch den Sieg um drei Tabellenplätze und steht vorläufig auf Rang drei, punktgleich mit dem BVB. Dortmund kann jedoch im Montagsspiel gegen Augsburg (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) nachlegen.

Bayer 04 Leverkusen - Schalke 04 0:2 (0:1)

0:1 Burgstaller (11.)

0:2 Bentaleb (89., Foulelfmeter)

Leverkusen: Leno - Jedvaj (71. Kueßling), Retsos, Sven Bender, Wendell - Kohr, Aranguiz - Brandt (71. Bellarabi), Bailey - Havertz, Volland (61. Alario)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Meyer (49. Stambouli), Goretzka (66. Bentaleb), Oczipka - Di Santo - Embolo, Burgstaller (49. Harit)

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: Kohr (32.), Retsos (86.), Alario (90.+2) - Burgstaller (41.), Meyer (45.), Embolo (56.), Harit (71.)

Rote Karte: Kohr (38.)

Zuschauer: 30.210