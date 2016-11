Sieg über Bremen Schalke lernt malochen

Auf Schalke ist während des ersten Saisondrittels immer wieder mit dem Begriff "Mentalität" hantiert worden. Vor der Saison erklärten Manager Christian Heidel und Trainer Markus Weinzierl, sie würden versuchen, die Mentalität der Mannschaft zu ändern. Und nach einem kernigen Auftritt gegen den FC Bayern glaubten die Verantwortlichen etwas verfrüht, dieses Projekt schreite rasant voran.

Als das Team am fünften Spieltag dann plötzlich Letzter war, hieß es, das Mentalitätsproblem sei ungelöst. Am Sonntag, nach dem soliden 3:1-Sieg über Werder Bremen benutzte nun niemand mehr das große M-Wort. Ein anderer Begriff tönte aus allen Ecken der Interviewzone: Arbeit.

Die Mannschaft "arbeitet und kämpft", sagte der Abwehrspieler Naldo, und Heidel referierte: "Das Geheimnis des Erfolges" bestehe darin, "dass man mit System und Arbeit einfach gegen den Ball spielt und verteidigt". Bei diesem Auftritt gegen Bremen habe es sich um einen klassischen "Arbeitssieg" gehandelt. Auch mal ohne fußballerisches Spektakel, ohne akut drohendes Krisenszenario, ohne Derby-Emotionen und ohne leuchtende Randgeschichten wie die Begegnung Heidels mit seinem alten Klub Mainz 05. Erfolg zu haben sei "wichtig für das Selbstvertrauen", sagte der Manager.

Schalke ist im Alltag angekommen

Der FC Schalke, der ja permanent zu den Extremen neigt, ist im Alltag angekommen, verrichtet solides Handwerk. Das macht die Verantwortlichen besonders stolz. Was anderswo möglicherweise ein fades Gefühl der Alltäglichkeit auslöst, ist an diesem Standort Grund zu Freude. Denn Schalke entwickelt gerade Merkmale, die es hier lange nicht gab. Dinge wie Substanz und Verlässlichkeit. Trainer Markus Weinzierl hat mit dem 3-5-2-System eine Grundordnung gefunden, die zu den Spielern passt, und er hat ein funktionierendes Rotationsprinzip zwischen den Wettbewerben installiert, in dem sich die meisten Spieler geschätzt fühlen. "Wir haben uns gefunden", sagte er, kein Wunder also, dass immer mehr Einzelspieler aufblühen.

Am Sonntagabend wurde Alessandro Schöpf zum Protagonisten, nicht nur wegen seiner beiden Treffer zum 1:1 und zum 3:1. Der Österreicher war allgegenwärtig. "Wenn du so engagiert bist und so viel läufst, dann kommst du auch in die gefährlichen Situationen rein", lobte Weinzierl den 22-Jährigen, dem die Pendelrolle zwischen Außenstürmer und Außenverteidiger mit Anbindung an die Dreierkette zu liegen scheint. Schöpf hatte 13,3 Kilometer zurückgelegt, die mit großem Abstand größte Laufstrecke aller Schalker, "es gefällt mir, sowohl vorne zu helfen, als auch hinten. Momentan passt es sehr gut auf der Seite", sagte der ehemalige Nürnberger, der allerdings auch den Elfmeter verursacht hatte, den Serge Gnabry für das Bremer Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 nutzte.

Die Rolle auf der rechten Außenbahn liegt Schöpf ähnlich gut, wie der Job als hängende Spitze dem erneut brillanten Kollegen Max Meyer. Der Nationalspieler spielte mit einem Bänderriss im Fußgelenk, war am ersten und am dritten Tor beteiligt und glänzt mit einer Mischung aus Zähigkeit und spielerischer Qualität. Den ersten Treffer bereitete er mit einem Fernschuss an die Latte vor, Schöpf staubte per Kopf ab. Und vor dem 3:1 spielte er einen öffnenden vorletzten Pass auf Vorbereiter Sead Kolasiniac. "Er war mitentscheidend, denn du brauchst auch die Kreativität, um Bremen zu besiegen", sagte Weinzierl. Der wohl kostbarste Spieler des aufstrebenden Teams ist derzeit aber Nabil Bentaleb, dem der zweite Schalker Treffer gelang und der sich mehr und mehr zum strategischen Zentrum dieser Mannschaft entwickelt.

Der Algerier bestimmt den Rhythmus, macht kaum Fehler, ist permanent anspielbar und findet gute Lösungen in engen Räumen. "Er ist mit seiner Ballsicherheit sehr wichtig für uns, kann immer etwas Entscheidendes machen", sagte Weinzierl. "Momentan läuft es einfach bei ihm und dadurch auch bei der Mannschaft." Dass dieser Leihspieler von Tottenham Hotspur, den Schalke per Kaufoption für 19 Millionen Euro langfristig verpflichten kann, als 21-Jähriger eine derart zentrale Rolle spielen kann, ist bemerkenswert. "Es kann dir nichts Besseres passieren, als einen defensiven Mittelfeldspieler zu haben, der den Ball so gescheit spielen kann", sagte Heidel.

Mit vier Treffern ist Bentaleb nebenbei sogar der beste Torschütze des Teams, das in seiner Gesamtheit aber nicht mehr von den Spezialfähigkeiten irgendwelcher Individualisten abhängt, sondern als Gruppe funktioniert. Als Gruppe mit einer echten Siegermentalität