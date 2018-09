Bundesliga Freiburg verschärft Schalkes Krise, Neuers Patzer kostet Bayern den Sieg

SC Freiburg - Schalke 04 1:0 (0:0)

Schalke 04 kommt in dieser Spielzeit einfach nicht in Schwung. Auch im fünften Saisonspiel blieben die Königsblauen ohne Punkt, beim SC Freiburg gab es beim 0:1 die fünfte Niederlage. Die Gäste zeigten sich gegenüber den bisherigen Partien allerdings verbessert. Trainer Domenico Tedesco hatte das Team personell deutlich verändert, aber mehr als ein Abseitstor und zwei Pfostentreffer wollten den Schalkern nicht gelingen.

Auf der Gegenseite sorgte Florian Niederlechner nach einem Patzer von Schalke-Torwart Ralf Fährmann für die Führung der Freiburger und besiegelte damit die nächste Schalker Pleite (52. Minute).

Vor zwei Jahren starteten die Schalker unter Coach Markus Weinzierl auch mit fünf Niederlagen, diese Negativmarke hat Tedesco nun eingestellt. Der Vizemeister bleibt Tabellenletzter.

Bayern München - FC Augsburg 1:1 (0:0)

Nach vier Bundesligasiegen in Serie überraschte Niko Kovac vor Spielbeginn: Bayerns Trainer verzichtete in der Startelf mit David Alaba, Jérôme Boateng, Robert Lewandowski, James Rodríguez, Franck Ribéry und Thiago Alcántara auf sechs Stars. Stattdessen liefen Serge Gnabry und Sandro Wagner von Beginn an auf. Beide hatten jeweils große Chancen, um den Rekordmeister gegen Augsburg noch vor der Pause in Führung zu bringen.

Erst Arjen Robben traf für die favorisierten Gastgeber. Nach einem Konter erzielte der 34-jährige Niederländer seinen dritten Saisontreffer (48.). In der Folge vergaben die Münchner weitere Gelegenheiten, der Sieg schien sicher, bis Manuel Neuer patzte. Nach einem Eckball griff der 32-Jährige daneben, der kurz zuvor eingewechselte Felix Götze profitierte und glich aus. Für den jüngeren Bruder von Weltmeister Mario war es das erste Bundesligator.

Hannover 96 - 1899 Hoffenheim 1:3 (0:1)

Bei 1899 Hoffenheim kann es auch die zweite Garde. Trainer Julian Nagelsmann ließ die halbe Stammelf pausieren, inklusive Torwart. Geschadet hat es nicht. Die Gäste gingen durch einen Treffer des Niederländers Joshua Brenet (20.) in Führung und ließen dazu noch zahlreiche weitere Möglichkeiten aus. Pavel Kaderabek baute den Vorsprung kurz nach dem Wechsel aus (49.). Hannover verkürzte per Foulelfmeter durch Niklas Füllkrug (53.), mehr war nicht drin. Kurz vor dem Ende mussten die Gastgeber sogar noch das 1:3 hinnehmen (90.+4). Die 96er liegen nach der dritten Niederlage auf dem Relegationsrang.