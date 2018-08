Bis 2022 Schalke verlängert Vertrag mit Trainer Tedesco vorzeitig

Bundesligist Schalke 04 setzt wie erwartet die Zusammenarbeit mit Erfolgscoach Domenico Tedesco fort. Sportvorstand Christian Heidel verkündete bei der offiziellen Saisoneröffnung der Königsblauen, dass der Vertrag mit dem 32-Jährigen bis 2022 verlängert wird.

Tolle Neuigkeiten: Domenico #Tedesco verlängert seinen Vertrag bis 2022!

"Kontinuität ist eine wichtige Grundlage für die Ziele, die wir uns für Schalke 04 in den kommenden Jahren gesteckt haben. Gerade auf der Position des Chef-Trainers, der in sportlicher Hinsicht für mich der wichtigste Mann in einem Fußballverein ist", sagte Sportvorstand Heidel. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich auf Schalke enorm wohlfühle", so Tedesco.

In der vergangenen Saison hatte der vom Zweitligisten Erzgebirge Aue verpflichtete Coach Schalke auf Anhieb zur Vize-Meisterschaft geführt. Der Vertrag von Tedesco hatte noch eine Laufzeit bis 2019. Seine professionelle Trainerlaufbahn hatte der 32-Jährige im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart begonnen.