Niederlage gegen Leverkusen Schalke ist im Abstiegskampf angekommen

Der FC Schalke 04 hat sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen 1:2 (1:2) verloren und ist nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge im Abstiegskampf angekommen. Aleksandar Dragovic (27. Minute) und Lucas Alario (35.) trafen für Leverkusen. Haji Wright (45.+1) verkürzte für die Schalker, die nun nur noch ein Punkt von Relegationsplatz 16 trennt.

Schalkes Torhüter Ralf Fährmann machte gegen Leverkusen sein 192. Bundesligaspiel - und es wird als eines seiner schwächeren in Erinnerung bleiben. Beim ersten Gegentreffer traf Fährmann keine Schuld, den zweiten musste er sich jedoch alleine ankreiden lassen: In der 35. Minute kam Alario an der Strafraumgrenze an den Ball, er drehte sich um Benjamin Stambouli, berührte dabei den Ball leicht mit der Hand und zog dann ab. Es war kein sonderlich platzierter Schuss, aber Fährmann ließ ihn trotzdem über die Linie rollen und Schalke lag 0:2 zurück. Es war ein klarer Torwartfehler.

Neun Minuten zuvor war Leverkusens Leon Bailey von der rechten Seite in die Mitte gezogen und hatte mit einem gefühlvollen Schlenzer den Pfosten getroffen. Der Abpraller landete bei Dragovic, der Fährmann mit einem Schuss aus fünf Metern tunnelte und die Führung für die Gäste erzielte. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte zunächst auf Abseits entschieden, ließ sich dann aber vom Signal aus Köln umstimmen und gab den Treffer. Es war die richtige Entscheidung.

Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit trafen dann die Schalker, es war der erste ernstzunehmende Abschluss der Mannschaft von Domenico Tedesco. Nach einer Ecke von Bastian Oczipka köpfte Weston McKennie, Wright hielt die Fußspitze in den eigentlich nicht sonderlich gefährlichen Abschluss und erzielte den Anschlusstreffer. Für den US-Amerikaner war es im vierten Bundesligaspiel der erste Treffer.

Nach der Pause schien sich Leverkusen mit der knappen Führung zufrieden zu geben, die Gäste nahmen das Tempo aus ihren Angriffsbemühungen. Weil die Schalker kaum Ideen im Offensivspiel entwickelten, verflachte die zuvor auch nicht hochklassige, aber immerhin spannende Partie.

Dennoch hätte Schalke dieses Spiel nicht verlieren müssen, doch der eingewechselte Yevhen Konoplyanka vergab die beste Möglichkeit zum Ausgleich, als er alleine vor Lukas Hradecky auftauchte, den Ball aber rechts am Tor vorbeischob (74.).

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:2 (1:2)

0:1 Dragovic (26.)

0:2 Alario (35.)

1:2 Wright (45.+1)

Schalke: Fährmann - Caligiuri, Sané, Nastasic, Oczipka - Schöpf (71.Konoplyanka) , Stambouli, Bentaleb (54. Serdar), Harit - McKennie, Wright (54. Skrzybski)

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Dragovic (60. Jedvaj), Wendell - Kohr, Baumgartlinger - Bellarabi (89. S. Bender), Havertz, Bailey - Alario (70. Volland)

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Zuschauer: 61.548

Gelbe Karten: Harit, Stambouli, Serdar, McKennie / Bellarabi, Baumgartlinger, Hradecky, Weiser