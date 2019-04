Bundesliga Schalke verliert in Minute 90.+9

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2:4 (2:1)

Kai Havertz ist mit erst 19 Jahren schon einer der besten Spieler der Liga. Das bewies der Leverkusener mal wieder in der ersten Hälfte gegen Leipzig. Nach elf Minuten verwandelte er einen Elfmeter, bei dem er RB-Torhüter Peter Gulácsi in die falsche Ecke schickte. Noch schöner war Havertz' zweiter Treffer. Sein Volley aus rund 14 Metern Entfernung klatschte vom Innenpfosten ins Tor (23. Minute). Es war die erneute Führung für Leverkusen, Marcel Sabitzer hatte mit einem Freistoßtor ausgeglichen (17. Minute).

Und auch das 2:1 hatte nicht ewig Bestand. Timo Werner schnappte sich in 63. Minute den Ball, ließ zwei Gegner stehen und traf ins lange Eck (63.). Durch einen Handelfmeter von Emil Forsberg (72.) und ein Zaubertor von Matheus Cunha (83.) drehte RB sogar noch das Spiel gegen Leverkusen, das mit 42 Punkten auf Tabellenplatz acht liegt, Leipzig ist Dritter.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

In der 13. Minute wehte ein Hauch von 1996 durch die Schalker Arena. Frankfurts Ante Rebic legte zog den Ball mit der Sohle vorbei an Torhüter Alexander Nübel und traf zum 1:0. Die Älteren dürften sich an das EM-Viertelfinale zwischen Kroatien und Deutschland (1:2) erinnern, als Davor Suker auf diese Weise Andreas Köpke verladen hatten. Ob dieser Trick zur kroatischen Fußballausbildung gehört? Wir wissen es nicht. Suat Serdar bewies jedenfalls, dass man auch einfacher treffen kann. Der Schalker drückte nach einer Ecke einen Abpraller zum Ausgleich ins Frankfurter Tor (21.). Frankfurt hoffte noch aus Hilfe aus Köln, um vor der Pause wieder in Führung zu gehen. Doch der Videobeweis nach einem Zweikampf zwischen Jeffrey Bruma und Rebic führte zu der Entscheidung: kein Elfmeter (31.).

In der zweiten Hälfte gelang beiden Teams wenig, spannend wurde es erst wieder in der Nachspielzeit: Erst flog Serdar mit Gelb-Rot vom Platz, dann verschuldete Daniel Caliguiri noch einen Handelfmeter, den Luka Jovic sicher verwandelte. Nach der Niederlage hat Schalke auf Platz 14 nun fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Frankfurt bleibt Vierter.

VfL Wolfsburg - Hannover 96 3:1 (1:1)

Hannovers Chancen auf den Klassenerhalt schrumpfen. Die Niederlage im Niedersachsenderby war die siebte in Folge; seit Thomas Doll 96-Trainer ist, hat das Team acht von neun Partien verloren. Bei der Niederlage in Wolfsburg wurde Hannover-Angreifer Genki Haraguchi zur tragischen Figur.

In der zweiten Hälfte, Spielstand 1:1, hatte der 27-Jährige gleich zwei Großchancen zur Führung. Beide Male scheiterte Haraguchi an VfL-Keeper Pavao Pervan, vor allem beim zweiten Versuch hätte ein Pass auf den freistehenden Teamkollegen Nicolai Müller wohl sicher zum 2:1 geführt (58.). Stattdessen trafen Renato Steffen (71.) und Jérôme Roussillon (78.) auf der Gegenseite für Wolfsburg. Zuvor hatte Steffen (31.) den Führungstreffer von Hendrik Weydandt (30.) ausgeglichen.

Der VfL ist vorerst Sechster. Hannover bleibt Tabellenletzter und hat nun sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Rückstand auf Platz 15 beträgt elf Punkte.

Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:1)

Abstieg unrealistisch, Europacup auch: Für Hertha und die Fortuna ist die Saison im Grunde gelaufen. Mit dem fehlenden Druck gingen die Teams aber unterschiedlich um. Aufsteiger Düsseldorf war in Berlin die gefährlichere Mannschaft und überholte die Gastgeber durch den Erfolg in der Tabelle.

Benito Raman brachte Düsseldorf in Führung; typisch für die Fortuna resultierte der Treffer aus einer Konteraktion (30.). Zuvor hatte Düsseldorfs Dodi Lukebakio Gelegenheiten aufs 1:0 vergeben (26., 30.). Marko Grujic gelang zwar der Ausgleich (41.), doch erneut Raman erzielte nach der Pause den Siegtreffer für die Gäste (61.).

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

Stuttgart hat es verpasst, seinen Vorsprung auf die sicheren Abstiegsplätze zu vergrößern. Der VfB (21 Punkte) bleibt nach dem Remis weiter auf dem Relegationsrang, Nürnberg, ein Platz dahinter, hat vier Punkte Rückstand auf die Stuttgarter.

Beide Mannschaften erarbeiteten sich klare Gelegenheiten: VfB-Verteidiger Marc-Oliver Kempf traf die Latte (34.), Nürnbergs Matheus Pereira den Pfosten (39.); gerade in der zweiten Hälfte ging es hin und her. Treffer fielen aber nur zwei: Pereira brachte Nürnberg vor der Pause in Führung (42.), die Stuttgarts Ozan Kabak aus abseitsverdächtiger Position ausglich (75.).