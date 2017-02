Bundesliga Schalke verpasst Sieg gegen Hoffenheim

Der FC Schalke hat einen Heimsieg gegen Hoffenheim knapp verpasst. Lange führte S04 durch ein frühes Tor von Alessandro Schöpf (5. Minute), aber in der Schlussphase gelang Sebastian Rudy der Ausgleich (79.) zum 1:1 (1:0)-Endstand. Damit verhinderte Hoffenheim seine dritte Saison-Niederlage. Die TSG war fast über die gesamte Spielzeit die aktivere Mannschaft, das Remis war daher verdient. Hoffenheim bleibt Vierter, mit zwei Punkten Rückstand auf den BVB. Schalke fällt durch das Remis auf Rang zwölf zurück und versäumte es, näher an die internationalen Plätze heranzurücken.

Die Partie begann schwungvoll, die Gäste hatten schon in der vierten Minute die erste Torchance: Bei Nadiem Amiris Distanzschuss ließ Schalke-Keeper Ralf Fährmann den Ball nur abprallen, danach klärte die Defensive der Gastgeber. Fast im direkten Gegenzug ging S04 in Führung: Eine Flanke von Guido Burgstaller von der linken Seite fand Schöpf und der Österreicher schloss direkt zum 1:0 ab (5.).

Schalke zog sich danach etwas zurück und überließ Hoffenheim das Spiel. Die TSG hatte schon in der ersten Hälfte zahlreiche Torannäherungen: Erst brachte Ermin Bicakcic den Ball nach einer Freistoß-Flanke nicht aufs Tor (16.), dann wurde ein Distanzschuss von Steven Zuber über das Tor gelenkt (19.), später flog ein weiterer Zuber-Abschluss knapp über die Latte (27.). Kerem Demirbay scheiterte anschließend aus spitzem Winkel an Fährmann, der Nachschuss von Bicakcic ging deutlich drüber (37.). Zudem hatte Schalke Glück, als ein Handspiel von Sead Kolasinac an der Grenze des eigenen Strafraums nicht gepfiffen wurde (42.).

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieb Hoffenheim das aktivere Team - ohne jedoch klare Torchancen herauszuspielen, zumindest nicht für sich selbst. Ein verunglückter Rückpass von Hübner landete nur knapp neben dem Hoffenheimer Tor. Es war die gefährlichste Aktion für Schalke seit dem Führungstreffer (62.). Dann näherte Hoffenheim sich auch auf der richtigen Seite wieder dem Tor an: Sandro Wagner legte per Kopf quer, aber der eingewechselte Ádám Szalai kam nicht mehr an den Ball heran (70.).

Insgesamt schaffte es Schalke in der zweiten Hälfte besser, die TSG vom eigenen Tor fernzuhalten. In der Schlussphase fiel trotzdem der verdiente Ausgleich: Kevin Vogt spielte einen langen Ball auf Zuber, dieser flankte präzise in die Mitte, wo Rudy aus kurzer Distanz einköpfte (79.).

FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (1:0)

1:0 Schöpf (5.)

1:1 Rudy (79.)

Schalke: Fährmann - Höwedes, Badstuber, Nastasic - Schöpf, Stambouli, Bentaleb, Kolasinac (82. Aogo) - Goretzka, Caligiuri (57. Meyer) - Burgstaller (84. Choupo-Moting)

Hoffenheim: Baumann - Hübner, Vogt, Süle - Rudy - Zuber, Demirbay, Amiri (63. Szalai), Bicakcic (60. Schwegler) - Terrazzino (70. Kramaric), Wagner

Gelbe Karten: Süle, Hübner

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Zuschauer: 60.000