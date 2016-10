Schalkes Sieg gegen Gladbach Ohren zu und durch

Ausgangslage: Schalke 04 hatte mit fünf Niederlagen den schlechtesten Saisonstart der Vereinshistorie hingelegt. In der Europa League stehen nach zwei Siegen hingegen sechs Punkte zu Buche. Gladbach schrammte unter der Woche in der Champions League nur knapp an einer Überraschung gegen den FC Barcelona (1:2) vorbei, in der Liga war der Klub ordentlich aus den Startblöcken gekommen (zehn Punkte).

Ergebnis: Schalke 04 bezwingt Borussia Mönchengladbach 4:0 (0:0). Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Die Hausherren begannen engagiert und erspielten sich schnell Feldvorteile. Ein letztlich harmloser Drehschuss von Leon Goretzka (11. Minute) war ein erster Warnschuss, Alessandro Schöpfs Abschluss kurz darauf strahlte schon etwas mehr Gefahr aus (12.). Gladbach fand zunächst kein Mittel gegen das hohe Angriffspressing von S04, im Ballvortrag der Borussia hakte es gewaltig. So war es einem Standard und der kurzzeitigen Orientierungslosigkeit von Schalke-Schlussmann Ralf Fährmann zu verdanken, dass Gladbach kurz vor der Pause zu einer echten Torchance kam. Doch Schöpf klärte einen Vestergaard-Kopfball vor der Torlinie (42.).

Korrekturversuch des Spiels: Zur zweiten Halbzeit baute André Schubert seine Elf gründlich um, Jannik Vestergaard (in den ersten 45 Minuten mit 102 Ballaktionen noch der Akteur mit den meisten Kontakten auf dem Platz) musste dem passsichereren Andreas Christensen in der Zentrale der Gladbacher Dreierkette weichen. Lars Stindl unterstützte die Offensive, Dahoud rückte dafür neben Kramer zurück auf die Doppelsechs. Den erhofften Erfolg brachte dieser taktische Schachzug jedoch nicht.

wenn du Dahoud gern höher hättest, aber merkst, dass der Aufbau ohne ihn doch nicht so klappt. #S04BMG — Oliver Pfister (@_oliverpfister) 2. Oktober 2016

Die zweite Hälfte: Begann mit einem Ausrufezeichen der Gäste. Hahn erlief einen Steilpass und zog aus spitzem Winkel ab (46.). Gegen offensiver eingestellte Gäste ergaben sich jedoch Räume für die Schalker - und die wusste S04 zu nutzen: Ibrahima Traoré verschuldete einen Elfmeter an Eric Maxim Choupo-Moting, den der Gefoulte verwandelte (52.). Kurz darauf vollstreckte Breel Embolo aus kurzer Distanz (56.), Leon Goretzka sorgte per Nachschuss (58.) für die Vorentscheidung binnen sechs Minuten. Embolo mit seinem zweiten Treffer stellte dann den Endstand her (83.).

Schalker Ladehemmungen adé: Vor Anpfiff waren den Königsblauen lediglich zwei Treffer in fünf Ligaspielen gelungen. Es drohte, den Negativrekord aus der Saison 1965/66 einzustellen, doch dagegen wehrten sich die Schalker erfolgreich.

Ex-Sorgenkind des Spiels: Breel Embolo. Schalkes 19-jähriger Rekordtransfer konnte bislang kaum überzeugen - und war ins Fadenkreuz königsblauer Kritik geraten. Vereinslegende Klaus Fischer sah sich unter der Woche sogar genötigt, ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm anzukündigen ("Das habe ich 2005 schon mit Kevin Kuranyi gemacht, als er zu Schalke kam. Und es hat etwas gebracht."). Ob das Treffen tatsächlich stattgefunden hat, ist nicht überliefert, aber Embolo zeigte eine starke Leistung (zwei Torschüsse, zwei Torschussvorlagen, sechs Ballsicherungen und vier Tacklings). Sinnbildlich für seinen Durchsetzungswillen die Entstehung zum 4:0: Der Schweizer rappelte sich auf, um die Kugel ins Tor zu schieben. Angesichts zahlreicher Verbesserungsvorschläge von außen darf man sich schon mal die Ohren zuhalten, wie Embolo es beim Jubel seiner beiden Treffer demonstrativ tat.

Die Fohlen fremdeln weiter in der Fremde: Die Borussia wartet noch auf den ersten Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit, auch in Freiburg (1:3) und Leipzig (1:1) konnte man zuvor nur einen Punkt holen. Saisonübergreifend gewann Gladbach von den vergangenen 14 Auswärtspartien gar nur ein einziges. Für eine Mannschaft mit dem Anspruch, mit den Spitzenteams der Bundesliga mithalten zu wollen (O-Ton Max Eberl vorm Saisonstart: "Wollen da sein, wenn die Großen schwächeln") ist diese Ausbeute eindeutig zu wenig.