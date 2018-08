+++ Transferticker +++ Rudy doch nicht zu alt für RB?

+++ Gerüchteküche +++

Rudy doch nicht zu alt für RB?

RB Leipzig ist nach dem Weggang von Naby Keita weiterhin auf der Suche nach einem Ersatz im defensiven Mittelfeld. Einer möglichen Verpflichtung von Bayerns Sebastian Rudy hatte Trainer Ralf Rangnick bisher skeptisch gegenüber gestanden. Der 28-jährige Rudy liegt deutlich über dem von RB ausgegebenen Transfer - Alterslimit von 23 Jahren. "Unabhängig davon, ob Sebastian Rudy ein sehr guter Spieler ist - wie soll das für uns darstellbar sein?", sagte Rangnick zuletzt dem "Kicker".

Nach einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" soll Nationalspieler Sebastian Rudy nun aber auf dem Trainingsgelände der Leipziger gesichtet worden sein. Laut "Sky Sport" scheitert der Wechsel wohl noch an einer entsprechenden Ablösesumme.

In der zurückliegenden Spielzeit kam der Nationalspieler für den FC Bayern München auf 35 Einsätze, in denen er ein Tor erzielte und fünf weitere vorbereite. Seit 2017 ist Rudy bei den Bayern unter Vertrag. Zuletzt war er bei der Weltmeisterschaft einer der wenigen positiven Überraschungen in der DFB-Elf. (leo)

Modeste zurück nach Europa?

Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, soll der ehemalige Köln-Stürmer Anthony Modeste seinen Vertrag beim chinesischen Klub Tianjin Quanjian aufgelöst und Gespräche mit dem französischen Klub OGC Nizza aufgenommen haben.

Als mögliches Wunschziel kommt für den Offensivspieler aber auch die Bundesliga infrage. Im Gespräch mit "Sport 1" sagte Modeste, dass er sich Borussia Dortmund als mögliches Ziel vorstellen könne. Ein konkretes Angebot aus Deutschland bestehe aber derzeit nicht, so der Spieler.

Modeste war im Sommer 2017 für 35 Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Köln nach China gewechselt, hat sich dort aber offenbar nie so richtig wohl gefühlt. In insgesamt 29 Partien für den chinesischen Super League-Klub, kommt der Angreifer auf 16 Treffer. Vor zwei Jahren hatte Modeste mit 25 Toren einen wesentlichen Anteil an dem Europa-League Einzug des 1. FC Köln, für den er von 2015 bis 2017 auflief. (leo/sid)

Möglicher Vestergaard Nachfolger?

Borussia Mönchengladbach ist anscheinend weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Southampton abgewanderten Jannik Vestergaard. Laut der belgischen Zeitung "Het Nieuwsblad" sollen die Gladbacher Kontakt zu Stefan Denswil vom FC Brügge aufgenommen haben. Die Zeitung schreibt von einer möglichen Ablösesumme von sieben Millionen Euro. Der Abwehrspieler, der in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet wurde, kam in der vergangenen Saison auf 23 Einsätze in der Jupiler Pro League. (leo)