Bundesliga Serge Gnabry wird Werder verlassen

Nach nur einer Saison kehrt Nationalspieler Serge Gnabry Werder Bremen schon wieder den Rücken. Darüber habe der 21 Jahre alte Angreifer den Verein in den vergangenen Tagen informiert. Für welchen Verein Gnabry in der kommenden Saison spielen wird, ist noch nicht bekannt. "Dazu sage ich zu einem anderen Zeitpunkt mehr", so Gnabry.

"Serge hat uns mitgeteilt, dass er nach seinem ersten Jahr bei Werder, das für ihn sehr gut gelaufen ist, gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Er wird deshalb eine Ausstiegsklausel ziehen und den Verein am Monatsende verlassen", erklärte der Geschäftsführer Sport, Frank Baumann.

Gnabry hatte in 27 Spielen für Werder Bremen elf Treffer erzielt und im November 2016 erstmals für die A-Nationalmannschaft gespielt. Nach starken Auftritten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war der Angreifer vom FC Arsenal nach Bremen gewechselt.

"Natürlich ist es schade, dass uns mit Serge ein absoluter Leistungsträger verlässt, der eine außerordentlich positive Entwicklung genommen und der Mannschaft mit starken Leistungen enorm geholfen hat. Wir wünschen ihm für seine Zukunft und seinen weiteren Werdegang alles Gute", wird Trainer Alexander Nouri auf der Vereinshomepage zitiert.