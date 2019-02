Der FC Bayern hat sich an Gladbach vorbei auf den zweiten Bundesliga-Tabellenplatz geschoben und den Abstand zu Spitzenreiter Borussia Dortmund auf fünf Punkte verkürzt. Die Münchner besiegten den FC Schalke 04 3:1 (2:1) und konnten so das überraschende Remis des BVB und die Niederlage der Gladbacher vom Nachmittag ausnutzen.

Die Bayern waren zu Beginn das bessere Team, vor allem über die linke Seite, wo David Alaba und Kingsley Coman spielten, ging viel. Schalkes Defensive wurde ein ums andere Mal überspielt. Kein Wunder, dass das 1:0 für die Münchner bereits in der zwölften Minute fiel.

Überraschend war hingegen der Torschütze: Jeffrey Bruma wollte mit Abwehr-Kollege Salif Sané Bayerns Robert Lewandowski in die Zange nehmen, doch das ging schief - und Bruma schoss den Ball mit dem rechten Fuß an Schalke-Torwart Ralf Fährmann vorbei ins eigene Tor.

Schalkes Fans feiern - aber nicht lange

In der Folge deutete vieles auf ein baldiges 2:0 hin, doch es kam anders. Nach einer geklärten Bayern-Ecke witterte Schalke seine Konter-Chance - und nutzte sie. Über Nabil Bentaleb und Weston McKennie landete der Ball bei Ahmed Kutucu. Der 18-Jährige machte noch ein paar schnelle Schritte und traf zum Ausgleich (25.).

Die Schalker Fans feierten noch, da traf Lewandowski zur erneuten Führung für die Münchner. Einen Pass von Serge Gnabry leitete James direkt an den Angreifer weiter, der im Zentrum freistand. Diese Chance ließ sich der Bayern-Torjäger nicht nehmen - 2:1 (27.).

Die Bayern waren immer noch dominant, doch das Spiel auch etwas offener. Beide Teams hatten Chancen, doch weil Fährmann gegen James parierte (30.), Thiago auf der Linie rettete (33.) und Yevhen Konoplyanka an Sven Ulreich scheiterte (35.), fielen vor der Pause keine weiteren Tore.

Gnabry sorgt für die Entscheidung

Auch in der zweiten Hälfte ging das Chancen-Vergeben weiter: Erst traf Münchens Leon Goretzka nur das Außennetz (46.), dann traf McKennie aus wenigen Metern den Pfosten des Bayern-Tors (53.). Den Kopfball von Bruma parierte Ulreich in höchster Not (55.).

Kurios war dann das 3:1 für die Bayern: Lewandowski setzte zu einem Fallrückzieher an, der jedoch - wohl unfreiwillig - zur Vorlage für Gnabry wurde. Der deutsche Nationalspieler köpfte den Ball zur Entscheidung ins Tor (57.). Ein höheres Ergebnis wäre möglich gewesen, aber Lewandowski schoss den Ball aus wenigen Metern Entfernung über das Tor.

Bayern München - Schalke 04 3:1 (2:1)

1:0 Bruma (12., Eigentor)

1:1 Kutucu (25.)

2:1 Lewandowski (27.)

3:1 Gnabry (57.)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Thiago, Goretzka - Gnabry (89. Davies), James (78. Martinez), Coman (68. Ribery) - Lewandowski

Schalke: Fährmann - Caligiuri, Sane, Bruma, Oczipka - Rudy (33. Mascarell), Bentaleb - Serdar (54. Harit), Konopljanka - Kutucu (73. Uth), McKennie

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Lewandowski - Caligiuri (5), Bruma